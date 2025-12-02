Washington.- Las ventas de Ford en Estados Unidos se redujeron un 0,9 % en noviembre mientras que las de Toyota subieron un 2,7 % en un mes en el que se confirmó la fuerte caída de la demanda de vehículos eléctricos con el fin de los créditos fiscales.

Ford dijo este martes que en noviembre entregó 163.925 unidades y que sus ventas de vehículos eléctricos (VE) cayeron un 60,8 % con respecto al mismo mes de 2024.

Por su parte, Toyota vendió 212.772 unidades entre su división de la gama alta, Lexus, y los de marca Toyota.Noticias relacionadas

Rendimiento de otros fabricantes y contexto del mercado

Del resto de los principales fabricantes de automóviles que dieron a conocer sus ventas en noviembre, solo Kia registró números positivos.

La marca surcoreana señaló en un comunicado que tuvo su mejor mes de noviembre en ventas con la entrega de 72.002 unidades, un 3 % de aumento interanual.

Sin embargo, Honda, Hyundai, Subaru y Mazda sufrieron la pérdida de parte de su demanda.

Honda explicó que los problemas de suministro de semiconductores que está sufriendo afectaron sus ventas en noviembre, que cayeron un 15,3 % hasta las 102.824 unidades.

Hyundai disminuyó sus pérdidas al 2 % con la entrega de 74.280 vehículos, mientras que Mazda redujo sus ventas un 1,5 %, a 32.909 vehículos, y Subaru cayó un 9,7 %, a 52.081.

Los analistas ya habían anticipado que en noviembre la demanda de vehículos nuevos en EE.UU. caería hasta un 9 %, debido a la desaparición de los créditos fiscales de los automóviles eléctricos, cancelados a finales de septiembre, y el aumento de los precios provocados por los aranceles:

En términos generales, los analistas habían previsto que la demanda de vehículos nuevos en EE.UU. caería hasta un 9 % en noviembre, motivada por la eliminación de incentivos fiscales para vehículos eléctricos y por el aumento de precios derivado de los aranceles. Solo algunas marcas, como Kia, lograron mantener crecimiento en este contexto, registrando su mejor noviembre en ventas.