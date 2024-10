¡Vergüenza! Atletas de esgrima en graves situaciones

La crítica debe hacerse a tiempo; no hay que dejarse llevar de las malas costumbres de criticar sólo después de consumados los hechos”.

Mao Tse-Tung

Expresidente chino

“Sé curioso, no prejuicioso”.

Sócrates

Filósofo griego

Seis destacados atletas de esgrima denunciaron las graves situaciones que están confrontando para poder entrenar adecuadamente con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 y otras competencias internacionales de alto nivel.

En una visita a la redacción deportiva de El Nacional, me entregaron una carta en la que que denuncian diferentes problemas que atraviesa la disciplina de esgrima.

Elecciones

En la misiva piden que se realicen las elecciones de la Federación Dominicana de Esgrima y que las autoridades olímpicas y oficiales traten de contribuir para que se resuelvan los graves conflictos que hay en esa disciplina deportiva.

Dicen que la esgrima ha ganado varias medallas en eventos internacionales, y que en esta ocasión están muy preocupados, pues no existen las condiciones para que ellos puedan hacer un buen papel en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026, que se celebraran en el país.

Compartiré con ustedes la comunicación de los muchachos de esgrima, que la considero muy interesante y valiente.

Veamos:

“Luego de un cordial saludo, los miembros de la Selección Nacional, nos dirigimos a usted para que a través de ese importante medio, las autoridades deportivas y el país en sentido general, se enteren de la insoportable situación que estamos pasando todos los miembros de la Selección Nacional de Esgrima, luego que la Federación Dominicana de Esgrima fuera suspendida por el Comité Olímpico Dominicano.

Queremos hacerle saber al país que consideramos un acto de injusticia el que se haya abandonado el compromiso que tienen el Comité Olímpico Dominicano y las autoridades deportivas con los atletas de Esgrima.

Es muy doloroso que mientras los demás países se preparan para los eventos internacionales, sobre todo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en el país, todos los atletas firmantes de este documento, estamos desamparados y con un alto riesgo de perder nuestro ciclo y no por culpa nuestra.

Platos rotos

Es inaceptable que nosotros, los atletas, tengamos que pagar los platos rotos de pleitos y situaciones con la Federación de Esgrima que no los hemos provocado.

Todos los atletas estamos sorprendidos del silencio del Comité Olímpico Dominicano y los dirigentes de la esgrima. Se han olvidado que nosotros hemos aportado medallas al país y que tenemos nuestros sueños y nuestras metas como deportistas.

Miderec y el COD

Tomando en cuenta que pronto serán los Juegos del 2026 es bueno que el Midere y el COD se enteren, aunque sea tarde, que la Federación de Esgrima, no tiene un cuerpo directivo activo.

No tenemos una directiva activa que se encargue de manejar el día a día y nuestras necesidades deportivas. Todos los que firmamos este documento, como punto de inicio a futuras reclamaciones, dejamos claro, que no nos importa quien dirija la Federación de Esgrima.

No tenemos directivas preferidas, sencillamente queremos que se lleven a cabo elecciones como en otras federaciones.

Es bueno que Garibaldy Bautista, presidente del COD, sepa que nuestras instalaciones están totalmente deterioradas. El abandono es total. Hay filtraciones en las habitaciones de los entrenadores y atletas y esta situación, representa un riesgo para nuestra salud.

Entrenadores

Otra situación sumamente grave, es la falta de pago a los entrenadores. Desde hace más de un año, nuestros entrenadores y empleados activos de la Federación, no reciben sus pagos correspondientes, puesto que los fondos no llegan. Cabe destacar, que las personas mencionadas, no han dejado de cumplir sus funciones.

Finalmente, todos los abajo firmantes, queremos agradecerle al señor Leo Corporán, quien nos recibió en la sala de redacción de deportes de El Nacional y nos permitió expresar nuestras inquietudes y la difícil situación que atraviesa la disciplina de esgrima y su federación”.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.