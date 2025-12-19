Santo Domingo.-El Departamento Aeroportuario (DA) dio este viernes la bienvenida a cientos de viajeros dominicanos residentes en el exterior que arribaron al país a través del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) para compartir las festividades navideñas y de Año Nuevo con sus familiares.

La recepción formó parte del tradicional acto de bienvenida al “Dominicano en el Exterior”, con motivo de la conmemoración del 20 de diciembre, fecha instituida mediante la Ley 101-87. La actividad estuvo marcada por la alegría, la música y la confraternidad.

Reconocimiento al aporte de los dominicanos en el exterior

Durante el acto, el director de la entidad, Víctor Pichardo, saludó a los viajeros y les obsequió una réplica de la bandera nacional.

“Hoy, la República Dominicana está de fiesta. Los dominicanos que residen en el exterior representan una pieza fundamental para el sostén de nuestra economía, fruto de su esfuerzo, dedicación y sacrificio”, expresó Pichardo en sus palabras centrales.

Avances en el sistema aeroportuario

El funcionario resaltó los avances del Sistema Aeroportuario Dominicano, destacando una inversión de 700 millones de dólares en las distintas terminales, tanto privadas como concesionadas, “para que hoy contemos con aeropuertos más seguros y confiables, gracias a la visión del presidente Luis Abinader”.

Asimismo, invitó a los criollos que llegan al país a disfrutar junto a sus familiares y seres queridos, en un período que definió como de amor, confraternidad y esperanza para todo el pueblo dominicano. “Que Dios les bendiga”, concluyó.

Acto cultural y testimonios

La diáspora dominicana fue recibida con canciones emblemáticas de la identidad nacional, como Santo Domingo, Mi Pueblo, Alegre Vengo y Volvió Juanita, interpretadas por el coro del Departamento Aeroportuario.

“Estoy feliz de llegar a mi país para compartir con mis familiares. Vengo con mis hijos y tenemos muchos planes para esta Navidad”, expresó Teresa Cuevas, quien arribó desde Uruguay.

Autoridades presentes

En el acto participaron el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, mayor general Floreal Suárez; el director del CESAC, general Enmanuel Souffront Tamayo; Bernarda Franco, en representación de la Junta de Aviación Civil; representantes de Aerodom, así como otros invitados del sector aeroportuario.