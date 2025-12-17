Victoria del Escogido se consolida tras un crucial rally ofensivo en la séptima entrada

Santo Domingo.- Un séptimo inning de cuatro anotaciones rompió un empate a cuatro carreras para que los Leones del Escogido vencieran a las Águilas Cibaeñas 8-5 en el estadio Quisqueya Juan Marichal en el segundo partido de la doble cartelera del martes.

La victoria coloca a los escarlatas con récord de 20-25, con lo que se mantienen dentro de la clasificación al Round Robin. De su lado, los santiagueros (30-14) continúan en primer lugar.

Con el juego igualado a cuatro vueltas y Jean Henriquez lanzando en el séptimo, Sócrates Brito conectó sencillo al jardín derecho y Elier Hernández recibió pelotazo.

Ambos corredores avanzaron con un toque de sacrificio de Yamaico Navarro por tercera para luego anotar con un doble de José Marmolejos a la pared del bosque derecho. Un lanzamiento desviado de Henríquez movió al corredor a la antesala y cuando bateaba Pedro Severino un pitcheo cerca de su anatomía generó que se vaciaran las bancas y que el receptor de los melenudos fuera expulsado, al igual que el lanzador

Carlos Espinal entró a lanzar y fue recibido por triple de Jimmy Paredes por la raya del prado derecho que remolcó a Marmolejos, y un imparable al jardín derecho por parte de Luis De los Santos llevó a Paredes a la goma.

El lanzador ganador fue Robinson Martínez (1-1) al presentarse en una entrada de una carrera y un hit. La derrota fue para Henríquez (2-1), que en 1.1 capítulos permitió tres carreras.

Aunque no tuvo decisión, Stephen Nogosek tuvo una labor de dos episodios de cinco ponches, una carrera y dos hits.

Por los escarlatas, Marmolejos bateó de 1-1, con doble, dos producidas y una anotada; Paredes, de 1-1, con triple, remolcada y anotada; Brito, de 5-2, con una empujada y una anotada, y Guzmán, de 4-2, con una impulsada, una anotada y una base robada. Por las cuyayas, Moore se fue de 4-2, con cuadrangular, tres producidas y una anotada, y Berroa, de 4-2, con dos anotadas, transferencia y dos bases robadas.

Más carreras

En el tercer episodio con Luis Patiño en la lomita, Jonathan Guzmán conectó imparable al central, se estafó la segunda y anotó por errores en tiro del receptor Julio E. Rodríguez y el guardabosque Steward Berroa. Junior Lake fue caminado y se movió a la tercera por incogible de Erik González al bosque derecho, seguido de otro indiscutible por parte de Brito al prado izquierdo que remolcó a Lake y llevó a González a la antesala. Deury Carrasco entró a lanzar y un pitcheo salvaje permitió que González pisara la registradora.

Los visitantes fabricaron dos rayitas en el cuarto frente a Phillips Valdez, una de ellas gracias a un cuadrangular de Robert Moore por el jardín derecho. En el quinto acto, los aguiluchos sumaron una más ante Valdez para empatar las acciones.

En el sexto, los capitaleños aprovecharon tres errores de los cibaeños para tomar el liderato 4-3, pero las Águilas volvieron a igualar la pizarra en el séptimo.

Ambos conjuntos volverán a enfrentarse este miércoles en el estadio Cibao, de Santiago de los Caballeros, a las 7:30 de la noche.