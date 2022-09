Vuelve al trabajo

Más de cinco meses después de haber abofeteado a Chris Rock en la última entrega de los premios Óscar, el actor Will Smith fue visto en la filmación de la serie de Disney+, ‘Welcome to Earth’, en Alausí, Ecuador. vestía gorra de beisbol y una camiseta amarilla.

Rompe silencio

Entre las tomas de la segunda temporada de la serie de National Geographic, que Smith también narra, se le vio enviando besos a los fans reunidos.

En julio, cuatro meses después de la ya famosa bofetada que la estrella de ‘El príncipe del rap’ dio al comediante, Smith rompió su silencio en un video muy personal en el que ofrecía disculpas a Rock y a la familia del cómico. «Chris no tiene planes de contactar con Will», dijo una fuente a Entertainment Tonight.

Solo publicidad

Para ex Miss Universo Alicia Machado el hecho de que Bad Bunny haya besado a alguien de su mismo género en un escenario no es nada nuevo y tan solo se trato de una publicidad que ya los jovenes no se creen y que además está muy usada.

Alicia Machado

Así está la juventud

Al hablar en el programa de Telemundo, Mesa Caliente, la también actriz , dijo que ya estamos en el 2022, y que no entender a Bad Bunny o no seguirlo, es no entender a los adolescentes. “ ¿Por qué lo hizo? Porque le gustó, porque el manager se lo aconsejó, porque la juventud está así, un día le gusta una cosa, otro día otra y ya está», señaló.

El beso del que todos hablan, Bad Bunny se lo estampó en la boca a dos de sus bailarines mientras cantaba el pegado tema «Tití me preguntó», de su último disco.

Detalles de boda

López ha revelado todos los detalles de su boda con Ben Affleck, diciendo: «Nada se sintió mejor». La pareja, que acaba de regresar de su segunda luna de miel, se casó en Las Vegas a mediados de julio, pero celebró su matrimonio con una ceremonia junto a sus seres queridos.

JLo y Ben Affleck

Nueva familia

La Diva del Bronx afirmó que el clíma fue hermoso, con el sol brillando en el cielo mientras caminaba por el pasillo con ‘The Things We’ve Handed Down’ y ‘True Companion’ de Marc Cohn – una sorpresa para Ben por parte de la cantante.

Ahora, la estrella de Hollywood reflexionó en sus redes sobre cómo «no sólo nos casamos entre nosotros, sino que casamos a estos niños en una nueva familia» y reveló que se emocionó cuando los cinco hijos quisieron formar parte de su fiesta de bodas.