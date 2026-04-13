El lanzador de los Yankees de Nueva York Cade Winquest calienta antes del encuentro ante los Gigantes de San Francisco el sábado 28 de marzo del 2026. (AP Foto/Jeff Chiu)

Nuva York.-La carrera de Cade Winquest con los Yankees de Nueva York terminó sin ningún lanzamiento que contara.

Nueva York devolvió el lunes al lanzador derecho de 25 años a los Cardenales de San Luis, tres días después de que fue designado para asignación.

Winquest fue seleccionado de San Luis durante el draft de la Regla 5 en las reuniones invernales de diciembre y se convirtió en el primer jugador que llegó por esa vía a los Yankees en integrar el roster del día inaugural desde el infielder Josh Phelps en 2007. No participó en ningún juego de la temporada regular.

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San Luis pagó 50.000 dólares por Winquest después de que los Yankees desembolsaron 100.000 dólares para seleccionarlo en el draft.

Tuvo marca de 0-1 con una efectividad de 7,20 en nueve apariciones durante los entrenamientos de primavera.