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¡Ni un lanzamiento! Yankees retornan a Cade Winquest a San Luis sin participación en el montículo

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¡Ni un lanzamiento! Yankees retornan a Cade Winquest a San Luis sin participación en el montículo

El lanzador de los Yankees de Nueva York Cade Winquest calienta antes del encuentro ante los Gigantes de San Francisco el sábado 28 de marzo del 2026. (AP Foto/Jeff Chiu)

Nuva York.-La carrera de Cade Winquest con los Yankees de Nueva York terminó sin ningún lanzamiento que contara.

Nueva York devolvió el lunes al lanzador derecho de 25 años a los Cardenales de San Luis, tres días después de que fue designado para asignación.

Winquest fue seleccionado de San Luis durante el draft de la Regla 5 en las reuniones invernales de diciembre y se convirtió en el primer jugador que llegó por esa vía a los Yankees en integrar el roster del día inaugural desde el infielder Josh Phelps en 2007. No participó en ningún juego de la temporada regular.

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San Luis pagó 50.000 dólares por Winquest después de que los Yankees desembolsaron 100.000 dólares para seleccionarlo en el draft.

Tuvo marca de 0-1 con una efectividad de 7,20 en nueve apariciones durante los entrenamientos de primavera.

TEMAS: #Cade Winquest#MLB#San Luis#Yankees
Agencia AP

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