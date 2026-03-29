Yaxel Lendeborg domina el escenario a su antojo

El torneo del March Madness en la NCAA es un escenario perfecto para conocer que tanto impacto puede tener un jugador en una cancha de baloncesto.

Muchos jugadores con buenas condiciones para el juego, no logran destacarse a pesar de su talento.

Uno que sí ha conjugado su talento y ha dejado claro que el escenario no le intimida es Yaxel Lendeborg, quien se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del torneo, liderando la clasificación de Michigan State a la ronda del “Elite 8”.

Lendeborgde 23 años brilla con destacadas actuaciones en la “Locura de Marzo” de la NCAA con la universidad de Michigan

Lendeborg rozó con la perfección el pasado viernes en la victoria de los Wolverines de Michigan 90-77 sobre Alabama en la etapa del Sweet Sixteen.

Anotó 23 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 7 asistencias, durante 34 minutos.

Sigue la locura

Este domingo, Michigan se mide a la universidad de Tenessee a las 2:15 de la tarde por el boleto al Final Four.

Luego del triunfo del viernes, Michigan tiene récord de 34-3 en la presente temporada, en la que Lendeborg ha llevado la voz cantante.