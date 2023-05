Yoselyn Nieves: Una madre entregada a sus hijos

En algún momento todos hemos recibido al menos un golpe de la vida que nos ha derribado, pero existen seres humanos que a pesar del dolor que les provocan aquellos trancazos, se mantienen firmes y aguantando, impulsados por el inmenso amor que sienten por aquellas criaturas que nacieron de su vientre, y esas personas se hacen llamar mamá.

Podemos dar muchos ejemplos de esos nobles seres, y entre ellos podemos mencionar la historia de Yoselyn Nieves, una despachadora de gasolina (bombera), madre de tres, que ha trabajado toda su vida para criar a sus hijos, y tener la tranquilidad de que a estos no les falte techo, educación y comida, pues el amor siempre ha estado presente.

Yoselyn conversó con Qué Pasa! revelando el sacrificio que ha hecho por amor a sus hijos de 21, 17 y 15 años.

Yoselyn Nieves junto a su hijo mayor.

“Ser madre es el mejor regalo que Dios le ha dado a la mujer. Y aunque he batallado muchísimo, siempre me he puesto en las manos de Él”, comenzó diciendo.

Esta madre soltera manifestó que tuvo que dejar hace algunos años la universidad donde cursaba la carrera de derecho, para concentrarse solo en trabajar y mantener a sus hijos.

“En ese tiempo pasé hambre. Mis hijos los dejaba de casa en casa, pues no tenía quién me los cuidara fijo. Era madre soltera, por lo que para estudiar y trabajar tenía que estar de puerta en puerta, y al final tuve que parar la universidad”, expresa un poco afligida al recordar las vicisitudes.

“No me gusta recordar esto, pero me he visto sin estufa, sin cama, durmiendo en el suelo, pero siempre trabajando para poder estar bajo un techo. En un tiempo duré un año durmiendo con los tres niños en un colchón en el suelo. La estufa me explotó y pasé seis meses completos sin ella, y de verdad es difícil recordarme de esas cosas”, expresó mientras los dolorosos recuerdos llegaban a su mente, afirmando que a veces le echaban en cara el plato de comida que pedía para sus hijos, lo cual recibía con amargura y sin decir nada, pues lo importante era que sus hijos tuvieran qué comer.

“Me costó mucho tratar de conseguir una estufita y un colchón, porque no tener dónde poner a dormir a tus hijos y no tener dónde sancocharles unos plátanos, es algo terrible”.

Esta madre incansable, digna de admiración, quien ha laborado lavando botellas, en casa de familia y de conserje en empresas, movida por sus retoños, en cada oportunidad destacó que todos estos años mantenerse de pie también ha sido por la fortaleza que el Todopoderoso le ha dado.

Yoselyn se siente orgullosa de sus tres hijos.

“Siempre estoy positiva y clamo mucho a Él (Dios), siempre me he enfocado en ser fuerte ante las adversidades para tener a mis hijos a mi lado”, reveló.

Toda madre siente algún temor, y el de Yoselyn es dejar a sus hijos solos, y ese terrorífico pensar casi se hizo realidad hace un año, cuando por error, cuando se alistaba para ir a trabajar, tomó un buche de un líquido, pensando que era enjuague bucal, el cual estaba en otro envase. Motivo a esto, estuvo largo tiempo en cuidados intensivos, pues su garganta, boca y pecho se quemaron por el químico.

“Fue aterrador, pensé que iba morir, que dejaría a mis hijos solos. Pero gracias a Dios estoy aquí”, dijo la admirada madre que labora desde hace unos años como despachadora de gasolina.

Esta protectora de sus hijos, fuerte, optimista y valiente mujer, ha logrado salir adelante. “Por mis hijos logré tener mi casita propia. Estoy orgullosa de ver a mis hijos estudiando y preparándose. Gracias a Dios no andan en la calle, pago internet en la casa con tal de que puedan estudiar, yo hago todo lo que tenga que hacer con tal de que me estén caminando por la derecha, que no me pasen hambre, y que echen para adelante porque uno lo que quiere es lo mejor para ellos”, expresó, agregando posteriormente que ayudó a su hijo mayor hacer realidad su deseo de poner un taller-repuesto de autos.

A pesar de las muchas lágrimas derramadas, Yoselyn es una de esas mujeres que demuestran una y otra vez de que las madres son las verdaderas heroínas sin capa.