Zeo Muñoz presenta show

El cantautor dominicano Zeo Muñoz se reencontró con sus fanáticos en un concierto Unplugged en el cual recorrió su carrera por medio de sus éxitos, a los cuales impregnó un toque más íntimo.

Acompañado de siete músicos, su inseparable guitarra y con taza de café en mano, el artista inició a ritmo de “Amante fantasma”, un sencillo de su disco “Amuleto”, lanzado en el 2021, y del que también se desprenden el tema homónimo, “Qué hago contigo”, “Hígado quemao”, “Lo más tóxico”, “No le digas a nadie” y “La que se puede armar”.

“Ustedes son socios míos, a los cuales aún no se me ocurre como les pagaré… Mi carrera, desde el primer día, ha sido poco convencional; no fue planeada no hubo estrategia, todo fue gracias a ustedes y al boca a boca; desde el primer día se llevaron en su corazón alguna canción mía y con ella más atrás iba yo… quiero que recuerden que siempre estaré agradecido con todos y cada uno de ustedes”, manifestó el cantante.