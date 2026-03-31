A casi un año de la tragedia, Zulinka Pérez cierra un ciclo con “Color de Rosa”

Santo Domingo.- La cantante Zulinka Pérez estrenó una versión en vivo de “Color de Rosa”, tema con el que, asegura, “se cierra una etapa” profundamente ligada al legado de su padre, el merenguero Rubby Pérez.

El anuncio no es cualquiera. Se trata de la misma canción que ambos interpretaban la noche del 8 de abril de 2025, cuando ocurrió el colapso de la discoteca Jet Set, tragedia en la que el icónico artista perdió la vida mientras se presentaba en vivo. Zulinka y su esposo, quienes fungían como coristas en la agrupación, lograron sobrevivir.

“Hoy (ayer) ve la luz ‘Color de Rosa’… y con él, cerramos una etapa que nos tocó el alma”, escribió Zulinka Pérez dejando ver el peso emocional detrás de este lanzamiento.

Cada presentación en vivo, explica el escrito, fue más que música: “fue memoria, fue amor, fue un pedazo de nuestro corazón” dedicado a quien considera una voz eterna del merengue.

Publicación de Zulinka Pérez, anunciando el lanzamiento de «Color de Rosa» Live./ IG @zulinkaymiguel

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Rubby Pérez, una de las figuras más emblemáticas del género, dejó una huella imborrable en la música dominicana. Su potente voz y estilo marcaron generaciones, y su partida, en circunstancias tan trágicas, generó una profunda conmoción nacional.

Zulinka junto a su padre Rubby Pérez.

Tras el suceso, Zulinka asumió el compromiso de continuar el legado musical de su padre, interpretando precisamente “Color de Rosa” en distintos escenarios, convirtiendo el tema en un símbolo de resistencia, amor y recuerdo.

Ahora, con este estreno, la artista afirma que no se trata de un adiós definitivo, sino de una transformación.

“Hoy se cierra este segmento… pero no es un final. Es el inicio de una nueva etapa donde seguiremos honrando su nombre”.

El lanzamiento de “Color de Rosa”, representa no solo un homenaje, sino también un punto de inflexión en la vida de Zulinka Pérez, quien deja claro que, aunque cierre un capítulo, el legado de Rubby Pérez sigue más vivo que nunca.