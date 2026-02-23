Abandonan bebé en acera de San Juan de la Maguana

San Juan.– Un bebé de apenas unos meses de nacido fue dejado en plena vía pública en la calle Anacaona, en este municipio de la provincia San Juan, situación que ha generado conmoción y rechazo entre los moradores del sector.

Según datos preliminares, el menor fue encontrado sobre la acera, con su vestimenta puesta, sin la compañía de ningún adulto y en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades competentes.

El hecho quedó registrado en un video enviado a través de la línea de denuncias de este medio, donde se observa al infante acostado en la vía, lo que provocó la inmediata reacción de residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades y gestionaron ayuda para salvaguardar al pequeño.

Hasta el momento no se ha ofrecido un informe oficial sobre el estado de salud del bebé ni sobre posibles responsables del abandono. Se espera que en las próximas horas los organismos de protección de la niñez y las entidades del orden público emitan mayores detalles sobre el caso y las acciones a seguir.

