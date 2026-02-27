Abinader asistirá a la investidura de Kast en Chile junto a una docena de jefes de Estado

Santiago de Chile.- Una docena de jefes de Estado o de Gobierno han confirmado hasta el momento su asistencia a la investidura el próximo 11 de marzo del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, entre ellos el rey Felipe VI de España o los gobernantes de Argentina, Javier Milei, y Ecuador, Daniel Noboa, informaron fuentes oficiales.

El exdiputado ultracatólico, de 59 años, sucederá en el cargo al progresista Gabriel Boric y se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha y en el primer defensor del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) en llegar al poder en democracia.

La Cancillería chilena indicó en un comunicado que también viajarán a Chile los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi, así como el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

Durante una gira internacional, tras ganar por amplio margen las elecciones del pasado diciembre, Kast invitó a la investidura a la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, y al presidente de El Savador, Nayib Bukele, dos líderes a los que el futuro mandatario chileno ha mostrado abiertamente su admiración, pero que de momento no han confirmado su asistencia.

Puedes leer: República Dominicana entra a la economía espacial con puerto en Oviedo

Quienes sí lo han hecho son el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

También, confirmaron su presencia en la investidura el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, de acuerdo a la Cancillería.

Aún es una incógnita quién representará a Estados Unidos en la toma de posesión de Kast, quien ya ha dicho que será un socio de Donald Trump en la región y asistirá a la reunión de líderes ultra que el mandatario estadounidense ha convocado para el 7 de marzo en Miami.