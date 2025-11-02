Abinader destaca la movilidad motorizada como clave para el desarrollo

En la apertura del Diálogo Regional de Políticas Públicas sobre Transporte, el presidente Luis Abinader resaltó el rol estratégico de la movilidad motorizada como pilar fundamental para el progreso social y económico, más allá de un mero asunto técnico.

Estimula el criterio del mandatario sobre un sector tan trascendental, pero sería más satisfactorio si se implementaran todas las medidas que sean necesarias para mejorar el anárquico, costoso y peligroso sistema de transporte en la República Dominicana.

Puedes leer: Gobierno tiene recursos para enfrentar daños de la tormenta Melissa

El tránsito es el mejor ejemplo. El desorden no es en todos los casos por culpa de la gente, sino que las autoridades tienen su gran cuota de responsabilidad, sea por una razón o por otra. Pero complace que el mandatario considere que el transporte va más allá de la infraestructura física al catalogarlo como columna vertebral del desarrollo económico y social del país.