Gobierno tiene recursos para enfrentar daños de la tormenta Melissa

Se trata de una grata novedad, sin duda alguna, la afirmación del ministro de Hacienda, Magín Díaz, de que el Gobierno cuenta con los recursos para afrontar los daños y desafíos provocados por la tormenta Melissa.

Tradicionalmente ha sido un dolor de cabeza disponer de los fondos para mediar con los estragos provocados por los fenómenos atmosféricos. En el sector agropecuario los daños, según el ministro Limber Cruz, superan los 1,300 millones de pesos.

Pero el Gobierno tiene que afrontar el drama de los más de cuatro mil desplazados y los estragos a las obras de infraestructura. En términos generales se ha hablado de que los daños a la economía superan los 10 mil millones de pesos.

Es muy significativo, esa es la verdad, que el Gobierno disponga de los recursos, como dijo el ministro de Hacienda, para afrontar los daños causados por el fenómeno atmosférico