Luis Abinader en compañía Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, y Lucrecia Santana Leyba, gobernadora provincia SD. / Fuente externa.

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader dio seguimiento este sábado a los problemas y necesidades de cada comunidad del municipio Santo Domingo Norte, durante un encuentro con las autoridades de ese territorio.

La Mesa de Trabajo con las principales autoridades tiene como objetivo evaluar el avance de las obras en curso y determinar cuáles proyectos deben iniciarse en el próximo presupuesto del año 2026.

El mandatario informó que ha estado trabajando en conjunto con líderes comunitarios y munícipes de diferentes sectores, incluyendo Los Guaricanos, Villa Mella Sur y Norte, Sabana Perdida Sur y Norte, así como el municipio de La Victoria.

El encuentro estuvo enfocado en continuar impulsando el desarrollo comunitario y abordar desafíos urbanos clave.

«Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para mejorar la eficiencia y efectividad de sus programas y proyectos en todo el país. En municipios como Santo Domingo Norte, se han logrado avances significativos gracias a la colaboración entre instituciones y líderes comunitarios», dijo Abinader

Destacó la importancia de trabajar conjuntamente con las comunidades para entender sus necesidades y encontrar soluciones efectivas.

El gobernante agradeció la colaboración de los líderes comunitarios y alcaldes involucrados, y adelantó que continuará con esa labor en otras partes del país, incluyendo Santiago, donde tiene previsto un encuentro próximamente.

El encuentro fue realizado en el polideportivo de la Nueva Barquita.

Forma parte de nuevas iniciativas presidenciales que buscan una mayor coordinación entre el Gobierno central y las alcaldías para ejecutar proyectos de impacto directo en las comunidades.

Ese encuentro resalta el compromiso del Gobierno con el diálogo directo en los barrios para traducirlo en inversiones inmediatas.

El Presidente ha estado en contactos con los diferentes sectores comunitarios del país a través del programa Gobierno Contigo, con el propósito de conocer de primera mano los problemas de los dominicanos y buscarles solución.

Entre los sectores que ha visitado el mandatario figuran Barrio Nuevo, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Esto incluye barrios como Lotes y Servicios, Barrio Nuevo Sur y Norte, Altos de Chavón, Las Colinas, Villa Esperanza 1 y 2, Libertad, Brisas del Este, Hong Kong, Brisas del Paraíso, La Mina, entre otros.

La Ureña en Santo Domingo Este y el municipio de Pedro Brand. También, en el municipio de San Antonio de Guerra y en la provincia de San Cristóbal.

En la reunión participaron los ministros de Obras Públicas, Eduardo Estrella; de Deportes, Kelvin Cruz; los directores del Plan Social de la Presidencia, Yadira Henríquez; del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama; la alcaldesa Betty Gerónimo, y el director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas.