Abinader exhorta a jóvenes no poner límites a sueños

Santiago. El presidente Luis Abinader exhortó a los jóvenes para que no se pongan límites en sus aspiraciones, sin importar el área en la que quieran desarrollarse y para ello aseguró tendrán el mayor y posible respaldo desde el Gobierno.

“Yo siempre he dicho que la juventud dominicana no debe tener límites hacia lo que aspira y ahí está el ejemplo de Marileidy y eso lo repito no solamente en el deporte”, manifestó el mandatario.

Abinader dijo que la atleta dominicana Marileidy Paulino, es un orgullo nacional porque no solamente ganó el oro en los Juegos Olímpicos París 2024 y se coronó como la nueva reina de los 400 metros, sino porque además rompió el récord olímpico con 48,17 segundos.

Expresó que Marileidy además de ser un orgullo nacional, es un paradigma a seguir para la juventud dominicana y dijo que vio la carrera siempre confiado porque la atleta dominicana se sentía segura de que sería la ganadora y que espera poder recibirla pronto.

Consideró que el pueblo dominicano tiene que aplaudir esta gran hazaña y agregó que ha recibido llamadas de presidentes de otros países para felicitarle por el gran trabajo de Marileidy quien impuso un récord olímpico.

El presidente Abinader se expresó en esos términos al ser abordado por la prensa al concluir la inauguración de la remodelada Escuela de Bellas Artes de esta ciudad.