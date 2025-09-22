Santo Domingo.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este lunes que el apagón ocurrido est efin de semana en el Aeropuerto Internacional de las Américas es “totalmente inaceptable” y advirtió que, de confirmarse negligencia, “habrá consecuencias”.

El mandatario explicó que ya sostuvo una conversación con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, quien preside el Consejo del Departamento Aeroportuario, y que ha sido convocado para investigar a profundidad lo sucedido.

Abinader aseguró que el Gobierno dará seguimiento cercano al caso para determinar las causas del incidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Situaciones como esa para nuestro gobierno son totalmente inaceptables”, reiteró.

El jefe de Estado subrayó que la prioridad de su administración es garantizar la seguridad y eficiencia de las infraestructuras aeroportuarias del país, por lo que no permitirá que episodios similares se repitan.

Según Aerodom, apagón se produjo el domingo por la mañana en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) dejó gravemente afectadas las operaciones aéreas, provocando cancelaciones, desvíos y demoras.

Durante el apagón, cientos de pasajeros quedaron varados mientras esperaban en terminales colapsadas, sin procesamiento adecuado en salidas y llegadas.