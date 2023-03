La Rep煤blica a Dominicana pidi贸 a los pa铆ses participantes en la XXVIII Cumbre Iberoamericana seguir adelante y asumir los compromisos para el manejo sostenible del medioambiente, garantizar la seguridad alimentaria, fomentar la transformaci贸n digital de Iberoam茅rica, y el establecimiento de una nueva arquitectura financiera capaz de apoyar el desarrollo de la regi贸n.

El jefe de Estado Dominicano, Luis Abinader, que termina hoy su rol como presidente pro tempore de la Conferencia Iberoamericana, se dirigi贸 a las jefas y jefes de Estado y jefes de delegaciones en la apertura de la Cumbre en que ser谩n conocidos los documentos y propuestas elaboradas en las 13 reuniones preparatorias celebradas en celebradas en el 2022 y 2023.

Abinader record贸 que la primera de esas reuniones fue sobre el tema financiero, se reconoci贸 que 鈥渆ra inminente impulsar una arquitectura financiera鈥 capaz de atraer las inversiones necesarias para mitigar las crisis multidimensionales provocadas por situaciones tan distintas como la pandemia, los conflictos internacionales, los efectos adversos del cambio clim谩tico y la subsecuente incertidumbre en los mercados internacionales鈥.

Pidi贸 apoyo de los Estados miembros para esa propuesta, y se帽al贸 que 鈥渟i no nos unimos para llevarla a cabo, habremos perdido la oportunidad de obtener alg煤n beneficio concreto para nuestros pa铆ses鈥.

El manejo sostenible del medio ambiente, destac贸, aunado con la arquitectura financiera y el sustento productivo de la seguridad alimentaria, encaminar谩n el porvenir de toda Iberoam茅rica hacia la consolidaci贸n de los fundamentos de un sistema sustentable respetuoso de la naturaleza y carente de obst谩culos importantes al desarrollo econ贸mico de nuestros pueblos.

Abinader promueve seguridad alimentaria en XXVIII Cumbre Iberoamericana 2

Otra de las prioridades planteadas por el mandatario fue la necesidad de fomentar la transformaci贸n digital en Iberoam茅rica, la cual asegur贸 que 鈥渢oca a nuestras puertas con extrema urgencia鈥 en este nuevo siglo, 鈥渞econocido como de la tecnolog铆a y el conocimiento鈥.

Explic贸 que para lograrlo 鈥渟e impone, ante todo, promover las competencias necesarias para su implementaci贸n, asegurando un enfoque inclusivo que permita adoptar, adaptar y usar con eficiencia las tecnolog铆as digitales鈥; y sugiri贸 como punto de partida fomentar la cooperaci贸n entre nosotros mismos, privilegiando la formaci贸n del capital humano requerido para cualquier adelanto econ贸mico y social sustentable.

Iberoam茅rica, afirm贸, 鈥渘o solo ser谩虂 clave para definir el futuro de la humanidad y de la tan mencionada inteligencia artificial, sino que asumir谩 un rol protag贸nico en la gobernanza global de la Cuarta Revoluci贸n Industrial鈥.

Pidi贸 asumir 鈥渓a encomienda de iniciar una transici贸n ordenada y decisiva para asegurar una reestructuraci贸n inclusiva, justa y sostenible, como parte de la agenda global de desarrollo鈥

Para lograrlo, plante贸, urge 鈥渦na reorientaci贸n en las prioridades del gasto p煤blico y en la forma que gobernamos nuestras sociedades y c贸mo estas se empoderan de su propio destino鈥; aunque estos 鈥減rop贸sitos solo ser谩n posibles, a trav茅s del multilateralismo, la cooperaci贸n, la integraci贸n, la gesti贸n del multiculturalismo y la preservaci贸n de la paz鈥.

El presidente Abinader llamo la atenci贸n sobre el hecho de que a veces se usan los encuentros multilaterales como ocasi贸n 鈥減ara enrostrar al otro las posturas que no coinciden con las propias鈥, pero desde nuestro punto de vista, es lo contrario e ivit贸 a aprovechar 鈥渓a oportunidad de estar juntos para reforzar nuestras coincidencias, que siempre ser谩n m谩s que los desacuerdos鈥, porque 鈥渟on esas coincidencias las que nos permitir谩n reforzar las aspiraciones y reclamos comunes鈥.

Discurso

Salutaciones,

Apreciados colegas, les reitero la bienvenida a Santo Domingo, esperando que hayan descansado y disfrutado de esa larga y hermosa noche dominicana, con la cual quisimos ofrecerles una muestra de nuestra cultura, de nuestra identidad, en lo art铆stico y en la culinaria.

Al iniciar los trabajos, recordemos que la agenda que tenemos por delante ha sido el fruto de intensas jornadas en las reuniones ministeriales y foros que durante estos dos a帽os se han realizado en Rep煤blica Dominicana y otros pa铆ses.

En todos ellos, se ha puesto el mayor empe帽o para reflejar la realidad de nuestra comunidad e identificar los principales retos que nos desaf铆an. Por eso, quiero, antes que nada, agradecer y reconocer el trabajo llevado a cabo por la SEGIB, las sectoriales gubernamentales, los organismos de la comunidad iberoamericana e importantes organizaciones del sector privado.

La primera de esas reuniones fue sobre el tema financiero, en medio de las incertidumbres que nos generaba la Covid-19 y, que, dada lo urgencia de ofrecer respuestas sobre la crisis, la organizamos exactamente a un mes de haber recibido la Presidencia Pro Tempore.

All铆 planteamos que era inminente impulsar una arquitectura financiera que tuviese por principio y fundamento la requerida seguridad jur铆dica institucionalizada y capaz de atraer las inversiones necesarias para mitigar las crisis multidimensionales provocadas por situaciones tan distintas como la pandemia, los conflictos internacionales, los efectos adversos del cambio clim谩tico y la subsecuente incertidumbre en los mercados internacionales.

Esa propuesta est谩 sujeta a la aprobaci贸n de todos nosotros, recordando que, para llevarla a cabo, si no nos unimos habremos perdido la oportunidad de obtener alg煤n beneficio concreto para nuestros pa铆ses.

Hemos sido testigos de un sensible retroceso en la seguridad alimentaria de nuestra regi贸n, personas que hab铆an mejorado sus niveles de alimentaci贸n, han vuelto a sufrir hambre. Por ello, en la reuni贸n de ministros de agricultura propusimos que se trabajara en una ruta cr铆tica que nos enrumbara por caminos seguros para restablecer y superar las actuales cifras contra el hambre.

Me siento muy satisfecho del trabajo realizado, en el cual participaron no solamente los pa铆ses, sino tambi茅n organismos especializados como la FAO, la CEPAL, el IICA y el FIIDA. Las propuestas acordadas parten de la creaci贸n de sistemas de innovaci贸n apoyadas en nuevas tecnolog铆as de producci贸n y manejo del agua, as铆 como la elaboraci贸n, almacenamiento, distribuci贸n y comercializaci贸n de los frutos que maneja la agropecuaria local e industrial. Se puso gran atenci贸n en las cadenas de suministro del sector agr铆cola que impactan tan negativamente en la producci贸n de alimentos. Esto, sin dejar de lado su conexi贸n con la arquitectura financiera que hemos mencionado, indispensable para su materializaci贸n.

En materia de seguridad alimentaria, estimados colegas, no nos podemos permitir ning煤n paso atr谩s.

Los ministros de medioambiente hicieron hincapi茅 en el uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables para contravenir los efectos m谩s perentorios de la degradaci贸n medioambiental, el cambio clim谩tico, la p茅rdida de biodiversidad, el deterioro y falta de restauraci贸n de los ecosistemas, el d茅ficit de recursos h铆dricos y la contaminaci贸n de los m谩s diversos ecosistemas marinos, atmosf茅ricos y terrestres.

En ese contexto, el desvelo perentorio y com煤n de todos ha de ser, asumir nuestras responsabilidades con conciencia ambiental, lo primero. De manera tal que, hagamos lo imposible por producir siempre m谩s, pero conservando los limitados recursos naturales renovables con los que contamos.

El manejo sostenible del medio ambiente, aunado con la arquitectura financiera y el sustento productivo de la seguridad alimentaria, encaminar谩n el porvenir de toda Iberoam茅rica hacia la consolidaci贸n de los fundamentos de un sistema sustentable respetuoso de la naturaleza y carente de obst谩culos importantes al desarrollo econ贸mico de nuestros pueblos.

Otra de las prioridades de este nuevo siglo, reconocido como de la tecnolog铆a y el conocimiento toca a nuestras puertas con extrema urgencia. Me refiero a la necesidad de fomentar la inaplazable transformaci贸n digital de Iberoam茅rica.

Para ello se impone, ante todo, promover las competencias necesarias para su implementaci贸n, asegurando un enfoque inclusivo que permita adoptar, adaptar y usar con eficiencia las tecnolog铆as digitales.

Dada la heterogeneidad que en esa materia exhibe esta Comunidad, el punto de partida es fomentar la cooperaci贸n entre nosotros mismos, privilegiando la formaci贸n del capital humano requerido para cualquier adelanto econ贸mico y social sustentable.

En definitiva, no hay por qu茅 avanzar de espaldas a lo pr贸ximo.

Con equidad para todos y todas, promoviendo el empoderamiento del bien com煤n como causa eficiente de conciencias ciudadanas. Iberoam茅rica no solo ser谩虂 clave para definir el futuro de la humanidad y de la tan mencionada inteligencia artificial, sino que asumir谩 un rol protag贸nico en la gobernanza global de la Cuarta Revoluci贸n Industrial.

Asumamos la encomienda de iniciar una transici贸n ordenada y decisiva para asegurar una reestructuraci贸n inclusiva, justa y sostenible, como parte de la agenda global de desarrollo. Para lograrlo, admitimos la urgencia de una reorientaci贸n en las prioridades del gasto p煤blico y en la forma que gobernamos nuestras sociedades y c贸mo estas se empoderan de su propio destino.

Fortalezcamos el papel y la capacidad de los Estados y la Administraci贸n P煤blica para actuar con eficacia y rapidez en situaciones inesperadas y para promover la transformaci贸n hacia una sociedad plenamente justa, solidaria, libre, participativa y sustentable.

Estamos conscientes de que tales prop贸sitos solo ser谩n posibles, a trav茅s del multilateralismo, la cooperaci贸n, la integraci贸n, la gesti贸n del multiculturalismo y la preservaci贸n de la paz.

Y si me lo permiten, quiero llamar su atenci贸n sobre el hecho de que, muchas veces, al estar juntos en espacios multilaterales, nos mueve a creer que es la ocasi贸n para enrostrar al otro las posturas que no coinciden con las propias.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es lo contrario.

Aprovechemos la oportunidad de estar juntos para reforzar nuestras coincidencias, que siempre ser谩n m谩s que los desacuerdos.

Sin lugar a dudas, son esas coincidencias las que nos permitir谩n reforzar las aspiraciones y reclamos comunes.

Dec铆a el poeta espa帽ol, Antonio Machado; que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra; que no basta vivir sobre 茅l, sino para 茅l; que all铆 donde no existe huella del esfuerzo humano, no hay patria.

Hagamos patria grande, labremos nuestra tierra y trabajemos juntos por nuestra gente.

Es nuestro mayor desaf铆o, pero tambi茅n nuestra mejor oportunidad.

Muchas gracias a todos y todas.