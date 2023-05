Acción cuestionable

Los veteranos de la Policía y las Fuerzas Armadas tienen derecho a reclamar aumento de las pensiones y un buen seguro médico, pero el método que utilizan despierta conjeturas.

Toman las calles para llama la atención de las autoridades, pero también se exponen los protagonistas a ser reprimidos, como en efecto ha ocurrido, para preservar el orden público y la seguridad ciudadana.

Los agentes pensionados saben que la respuesta a sus reclamos no depende de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado, sino del presidente de la República.

Si lo que buscan es llamar la atención pues no cabe duda de que lo han logrado. Es posible que no todos los participantes en los reclamos lo hagan con las mismas intenciones, pues no se puede descartar que haya quienes busquen incidir en la temperatura política.

Los agentes en retiro saben por experiencia que ante la más ligera alteración del orden público serían enfrentados por la Policía, que no tiene otra respuesta.

Los veteranos tienen, sin perderse en lo claro, que ponderar mejor el método para reclamar unas reivindicaciones a las que tienen pleno derecho como ciudadanos.