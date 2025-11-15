Estafa de RD$25 millones: Acusan hombre y empresa por falsas inversiones en criptomonedas

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó acusación formal a juicio criminal contra de un hombre y una empresa que incurrieron en abuso de confianza mediante falsas inversiones en criptomonedas.

Alexis Andrés Gómez Peña y la entidad QDR Capital S.R.L. fueron acusados por ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional por el delito de abuso de confianza al promover falsas inversiones en criptomonedas, divisas y acciones a través de los cuales lograron captar entre julio de 2022 y febrero de 2023 el monto aproximado de veinticinco millones de pesos dominicanos (RD$25,000,000) en perjuicio de cuatro personas y el Estado dominicano.

Como parte de su esquema fraudulento, el acusado ofrecía a las víctimas rendimientos mensuales de 10 a 11 %, utilizando contratos engañosos de “Administración de Cuenta” para obtener control total de los fondos entregados para el manejo de la compra y venta de criptoactivos, divisas en los distintos mercados de valores, así como también acuerdos de entrega de valores, los cuales luego desvió para su beneficio personal.

Los depósitos se canalizaron a través de cuentas personales del acusado Alexis Andrés Gómez Peña y de las empresas QDR Capital S.R.L. y Crytopay, utilizadas sin contar con autorizaciones regulatorias para manejar valores.

La acusación, presentada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, contiene un robusto conjunto de elementos probatorios, entre estos pruebas documentales, testimoniales y periciales, recolectados conforme a los principios de legalidad y debido proceso.

Dichos elementos vinculan de manera individualizada a los acusados con los hechos investigados, permitiendo establecer la configuración de las conductas típicas que se les atribuyen de violación al artículo 408 del Código Penal dominicano, la Ley 249-17 Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana, artículos 3, numeral 31, 36, 37, 48, 52, 59, 154 y 173 y la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, artículos 28, 59, 61, 233 y 234, modificada por la Ley No. 31-11, con relación a la entidad QDR Capital S.R.L.