Actualidad Judicial

Estafa de RD$25 millones: Acusan hombre y empresa por falsas inversiones en criptomonedas

Por
Estafa de RD$25 millones: Acusan hombre y empresa por falsas inversiones en criptomonedas

Criptomonedas

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de  Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó acusación formal a juicio criminal  contra de un hombre y una empresa que incurrieron en abuso de confianza mediante  falsas inversiones en criptomonedas. 

Alexis Andrés Gómez Peña y la entidad QDR Capital S.R.L. fueron acusados por ante la  Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional por el  delito de abuso de confianza al promover falsas inversiones en criptomonedas, divisas y  acciones a través de los cuales lograron captar entre julio de 2022 y febrero de 2023 el  monto aproximado de veinticinco millones de pesos dominicanos (RD$25,000,000) en  perjuicio de cuatro personas y el Estado dominicano. 

Como parte de su esquema fraudulento, el acusado ofrecía a las víctimas rendimientos  mensuales de 10 a 11 %, utilizando contratos engañosos de “Administración de Cuenta”  para obtener control total de los fondos entregados para el manejo de la compra y venta  de criptoactivos, divisas en los distintos mercados de valores, así como también  acuerdos de entrega de valores, los cuales luego desvió para su beneficio personal. 

Los depósitos se canalizaron a través de cuentas personales del acusado Alexis Andrés  Gómez Peña y de las empresas QDR Capital S.R.L. y Crytopay, utilizadas sin contar con  autorizaciones regulatorias para manejar valores. 

La acusación, presentada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, contiene  un robusto conjunto de elementos probatorios, entre estos pruebas documentales,  testimoniales y periciales, recolectados conforme a los principios de legalidad y debido  proceso.

Puedes leer: Dictan ocho años de prisión contra Jairo González por estafa y negocio irregular de criptomonedas

Dichos elementos vinculan de manera individualizada a los acusados con los hechos  investigados, permitiendo establecer la configuración de las conductas típicas que se les  atribuyen de violación al artículo 408 del Código Penal dominicano, la Ley 249-17 Ley  del Mercado de Valores de la República Dominicana, artículos 3, numeral 31, 36, 37, 48,  52, 59, 154 y 173 y la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales  de Responsabilidad Limitada, artículos 28, 59, 61, 233 y 234, modificada por la Ley No.  31-11, con relación a la entidad QDR Capital S.R.L.

TEMAS: #criptomonedas#Delitos financieros#Estafas#QDR Capital S.R.L.
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación