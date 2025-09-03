SANTIAGO.-Adolescente de 15 años fue encontrada muerta ayer tarde en el interior de una habitación de la vivienda donde residía en el municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi.

La occisa fue identificada como Yulianni Naomi Llano Hernández, de 15 años de edad y quien no presentaba signos vitales al momento de encontrarla dentro de su habitación.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público de Villa Vásquez se encuentran investigando el caso para establecer las causas del fallecimiento de la jovencita, que tiene nacionalidad domínico-puertorriqueña.

La adolescente residía en la calle Julio Mallol número 10 del sector las Flores, del municipio de Villa Vásquez.

Felicia Novo, abuela de la jovencita, informó que ésta se encontraba atravesando un cuadro depresivo, luego que le prohibieran salir con frecuencia de su hogar.

Vecinos que conocían a la jovencita la definieron de un carácter tranquilo y reservado.