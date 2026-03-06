La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) advirtió sobre una situación de indefinición normativa que está afectando la operatividad del régimen especial de compras públicas en favor de las Mipymes.

La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) advirtió sobre una situación de indefinición normativa que está afectando la operatividad del régimen especial de compras públicas en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), tras la entrada en vigor de la Ley 47-25 y su Reglamento de aplicación contenido en el Decreto 52-26.

La organización explicó que el nuevo reglamento derogó expresamente el Decreto 31-22, instrumento que identificaba de manera formal las instituciones públicas obligadas a priorizar compras dirigidas a Mipymes y productores nacionales dentro del marco de programas sociales del Estado.

Si bien el régimen especial establecido en la Ley 47-25 permanece vigente, el artículo 226 del Reglamento 52-26 establece que las instituciones sujetas a su aplicación deben ser identificadas mediante un decreto específico, el cual hasta la fecha no ha sido emitido.

Para Codopyme, esta ausencia genera un vacío operativo que puede limitar la correcta ejecución de una política pública diseñada para garantizar la participación efectiva de las Mipymes en procesos de contratación vinculados a programas de alimentación, asistencia social e insumos de uso esencial.

“Las Mipymes necesitan reglas claras y plenamente operativas. La seguridad jurídica no es un detalle técnico, es una condición indispensable para planificar, invertir y sostener empleos”, expresó Fernando Pinales, presidente de Codopyme.

Aplicación desigual mipymes

El dirigente empresarial señaló que la falta del decreto identificador puede dar lugar a interpretaciones discrecionales o a una aplicación desigual del régimen especial, afectando directamente a miles de pequeñas y medianas empresas que dependen de estos procesos de contratación para su estabilidad y crecimiento.

Pinales considera pertinente que se proceda a la emisión del decreto previsto en el reglamento, a fin de garantizar la aplicación efectiva del régimen especial, consolidar la coherencia normativa del sistema de compras públicas, evitar ambigüedades que puedan afectar la participación del sector y reafirmar el compromiso del Estado con el fortalecimiento del aparato productivo nacional.

“El país ha avanzado en la construcción de un marco legal que reconoce el rol estratégico de las Mipymes. Ahora es fundamental asegurar que ese marco funcione plenamente en la práctica”, agregó.

Codopyme reiteró su disposición de colaborar con las autoridades competentes para que el régimen especial de compras públicas cumpla su objetivo estratégico: impulsar el crecimiento sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas y fortalecer la producción nacional.

El fortalecimiento del aparato productivo dominicano —concluyó la organización— requiere normas claras, estables y ejecutables, que generen confianza tanto en el sector empresarial como en la administración pública.