LOS ÁNGELES (EE.UU.).- Las demoras y cancelaciones de vuelos debido a la falta de personal continuaron este jueves en Estados Unidos, como una antesala al posible caos aéreo que podría producirse mañana, cuando el Departamento de Transporte planea reducir en un 10 % la actividad de 40 aeropuertos del país si el cierre de Gobierno se mantiene.

El monitor de aviación FlightAware reportó 4.146 vuelos retrasados y 87 cancelaciones hasta la tarde del jueves en los principales aeropuertos estadounidenses. Aunque las cifras se mantienen dentro del promedio de los últimos días, el temor crece entre los pasajeros ante el anuncio del secretario de Transporte, Sean Duffy, quien advirtió que la medida afectará tanto vuelos comerciales como de carga.

Impacto en aeropuertos clave y personal

Las cancelaciones acumuladas este jueves (87) ya superan las 84 registradas el lunes pasado. Se estima que entre 4.000 y 4.500 vuelos podrían verse afectados diariamente si no se alcanza un acuerdo político en las próximas horas.

Según Duffy, la parálisis de la Administración federal por falta de fondos, la más prolongada en la historia del país, ha provocado la escasez de unos 2.000 controladores aéreos.

Al menos cinco aeropuertos de California, incluido el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) —que en 2024 registró un promedio de 210.000 pasajeros diarios—, figuran entre los más afectados.

También se verán impactados los aeropuertos de Atlanta, Chicago, Dallas y Nueva York, centros neurálgicos del tráfico aéreo estadounidense.

Medidas y consecuencias del cierre

El recorte del tráfico aéreo busca garantizar la seguridad de los vuelos durante el cierre de Gobierno, explicó la Administración Federal de Aviación (FAA). Sin embargo, la medida podría derivar en la cancelación de hasta 1.800 vuelos diarios en todo el país, según estimaciones de la firma Cirium.

Casi el 10 % de los recortes impactará en aeropuertos de California, lo que agravará la congestión en la costa oeste.

Duffy señaló que muchos controladores no han recibido salario durante un mes, lo que ha obligado a algunos a buscar empleos adicionales.

“Son los héroes de nuestros cielos y están a punto de perder su segundo sueldo. ¡Que el Gobierno les pague!”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, respaldó la decisión de Duffy y aseguró que se trata de una medida “correcta y necesaria” para proteger la seguridad aérea.

El cierre del Gobierno, que comenzó el 1 de octubre, ya es el más largo en la historia de Estados Unidos, superando los 35 días del cierre de 2018-2019 durante la administración de Donald Trump, que también terminó tras una crisis en el tráfico aéreo causada por la falta de controladores.