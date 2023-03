Afirman dignifican la entrega de alimentos

La directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Henríquez, afirmó ayer que la entrega de raciones de alimentos no cocidos se hace casa por casa y respetando la dignidad de quienes reciben esa ayuda del Gobierno, pero sobre todo, que no importa color de partido o credo religioso.

“Nosotros vamos a los barrios y lo hacemos casa por casa, la entregamos en sus manos, sin tirar, sin lanzarla”, expresó.

En ese sentido, la funcionaria dijo que hasta la fecha han entregado 6.6 millones de raciones, 289,608 litros de leche, han equipado y techado 133,816 hogares, se ha ayudado a 37,157 pacientes con algún tipo de enfermedad y se han entregado 6,750 canastillas a parturientas.

Henríquez puntualizó que en el año 2021 el Plan Social recibió un presupuesto de RD$2,199 millones, en 2022 RD$3,901 millones y este año le fue asignado RD$3,275 millones, tras señalar que las ayudas van también dirigidas a iglesias y otras instituciones sin fines de lucro, incluyendo oficinas de Hogares Crea a nivel nacional.

“A veces visitamos a una casa y le falta una nevera, una estufa, una lavadora, y vamos así, haciendo y dejando, haciendo el techo y equipando esos hogares”, expuso al participar en el almuerzo semanal de los medios de comunicaciones Corripio, coordinado por el periodista José Monegro.

La directora del Plan Social manifestó que era muy cuesta arriba que un programa tan interesante estaba dirigido a un fragmento político, pero que su gestión ha cambiado esa “mala práctica”.

Reconoció que existe un riesgo de seguridad cuando los empleados de ese programa social acuden a los barrios a entregar los alimentos, pero que sin embargo, el deber cumplido de ayudar, tiene una mayor satisfacción.

“No importa que sea Capotillo (Distrito Nacional), el túnel de Capotillo, hemos entregado en sus manos sin problema, cosa esa, que me indica que lo que nosotros hacemos es correcto, que no vamos al barrio a entregarle a unos sí y a otros no, sino a todos por igual, y la gente se queda tranquila y espera en su hogar”, externó.

Nómina

A su llegada a esa función en agosto de 2020, la nómina del Plan Social era de 16 millones, pero que existían “nominillas” por otros RD$5 millones, pero que hoy es de RD$18 millones, para un total de 664 empleados.

Ayuda

En cuanto a la ayuda actualmente, Henríquez aseguró que ahora se entrega tres veces más que la gestión pasada, a pesar se operaba con RD$5,000 millones más que su dirección.

Oficinas

Para la logística, el Plan Social tiene oficinas, además de la principal que está en el sector Villa Duarte, de Santo Domingo Este, en la avenida España; en Azua, Barahona, La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, San Juan de la Maguana, Baoruco, Elías Piña, Santiago de los Caballeros, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Valverde Mao, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Altagracia y otras

Henríquez estuvo acompañada de los funcionarios de Antonio Vilorio y Ambar Soto.

Composición

Yadira Henríquez expresó que las raciones alimenticias tienen alta calidad y están compuestas de arroz, aceite, azúcar, sardina, leche, café, pastas y cereales. Detalló que para su elaboración la entidad que dirige se hace acompañar de nutricionistas para que las mismas tengan los nutrientes que necesita el cuerpo humano.

Indicó que recientemente recibió un reconocimiento del Programa Mundial de Alimentos por la forma en que están compuestas esas fundas. Henríquez precisó que se utilizan productos nacionales, lo que de una manera ayuda a los productores agrícolas dominicanos y a las empresas pymes.