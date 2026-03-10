Santo Domingo.– Los aguaceros comenzarán a disminuir a partir de este miércoles en gran parte del territorio nacional, aunque en las próximas horas continuará incidiendo la vaguada que en los últimos días ha provocado precipitaciones en varias regiones del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó la tarde del martes que el fenómeno seguirá generando aguaceros sobre provincias del norte, este y sur de la República Dominicana.

Con base en este pronóstico, se mantiene en alerta amarilla a San Cristóbal, mientras otras nueve provincias y el Distrito Nacional permanecen bajo alerta verde.

Para el jueves, la actividad de lluvias se reducirá casi al mínimo debido a la llegada de un sistema de alta presión o anticiclón, que limitará la formación de nubes.

El Indomet también mantiene la recomendación para que los pescadores permanezcan en puerto en las costas atlántica y caribeña, debido a condiciones de oleaje anormal.