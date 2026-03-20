Leonardo Aguilera realiza visita al State Bank of India en Nueva York para fortalecer relaciones

Leonardo Aguilera fue recibido por el presidente del State Bank of India en Estados Unidos, Tarun Saxena.

Nueva York.– El presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana, Leonardo Aguilera, realizó una visita de cortesía a las oficinas del State Bank of India en la ciudad de Nueva York, como parte de su agenda en el marco de la Tercera Feria Inmobiliaria dirigida a la diáspora dominicana.

Aguilera fue recibido por el presidente del State Bank of India en Estados Unidos, Tarun Saxena, con quien sostuvo una conversación enfocada en identificar oportunidades de cooperación y fortalecer las relaciones entre ambas instituciones financieras.

Durante el encuentro, Saxena presentó la evolución de esa entidad en Estados Unidos, destacando su crecimiento en las últimas décadas, pasando de ser una oficina de representación a consolidarse como un banco de relevancia en el sistema financiero estadounidense, ofreciendo facilidades a grandes empresas en Nueva York y otros estados.

Puedes leer: Banreservas, MIO y Ria Money Transfer se unen para revolucionar el envío de remesas

Asimismo, se intercambiaron impresiones sobre posibles sinergias orientadas al impulso de iniciativas económicas, el financiamiento internacional y el fortalecimiento de los vínculos entre la República Dominicana y mercados globales.

El presidente ejecutivo de Banreservas destacó la importancia de continuar consolidando alianzas estratégicas con entidades financieras de alcance global, como parte de la visión institucional de ampliar su presencia internacional y generar mayores oportunidades para sus clientes.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo relaciones sólidas que contribuyan al desarrollo económico y al bienestar de nuestros clientes, tanto en la República Dominicana como en el exterior”, expresó Aguilera.

En la visita también participaron miembros del Consejo de Directores y ejecutivos de Banreservas, tales como Pedro Pérez, José Ramón Brea, Nelly Carias, Ysidro García, Yamily López, José Obregón y Fernando Mir, entre otros.

Por parte del State Bank of India estuvieron presentes Devendra Panwar, vicepresidente & head (syndications); Rajiv Munjal, vicepresidente & head (trade); y Despalde Sharma, vicepresidente & head relationship – F1.

Este acercamiento forma parte de la estrategia de Banreservas de fortalecer su posicionamiento en escenarios internacionales, especialmente en ciudades con alta concentración de dominicanos, donde la institución impulsa iniciativas orientadas a facilitar el acceso a servicios financieros y oportunidades de inversión.

La visita se produjo en el contexto de la feria inmobiliaria que celebra la entidad en Nueva York y Lawrence, evento que busca acercar a la diáspora dominicana a soluciones de financiamiento para la adquisición de viviendas en su país de origen.