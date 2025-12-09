SANTIAGO.- El alcalde municipal de Dajabón, Santiago Riverón, declaró ayer tarde en estado de emergencia el mercado binacional que se celebra en esa localidad fronteriza, debido a la gran cantidad de vendedores y compradores del vecino Haití.

“Aquí ya no cabe más ni un vendedor más, pero tampoco resistimos tantos compradores, por lo que estamos declarando el mercado en estado de emergencia”, declaró a la prensa el funcionario edilicio de Dejabón.

Indicó que tras agudizarse la crisis que sacude el vecino país, en las ferias comerciales que se realizan allí, son miles y miles de ciudadanos haitianos que cruzan el puente divisorio para comprar alimentos y otros artículos para el hogar o el uso personal.

“Por quinta ocasión pedios a nuestro presidente Luis Abinader que intervenga urgentemente el mercado fronterizo, necesitamos que la plaza sea ampliada físicamente”, expresó Riverón.

Los intercambios comerciales entre decenas de negociantes haitianos y dominicanos formales se realizan cada lunes y viernes.

No obstante, los demás días de las semanas, también se producen intercambios comerciales entre dominicanos y haitianos.

Riverón dijo que debido a que el Ayuntamiento que administra no dispone de los fondos necesarios, la ampliación de la plaza comercial fronteriza debe ser asumida por el Gobierno Central.

Al mercado binacional de Dajabón acuden comerciantes de la Región norte y el Cibao Central, así como de otras provincias e incluso desde Santo Domingo.