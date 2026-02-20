Alemania ve la amnistía en Venezuela «sólo como un paso en la dirección correcta)

Berlín.- El Gobierno alemán considera que la ley de amnistía en Venezuela sólo puede ser vista como “un paso en la dirección correcta” y que ahora es importante que se implemente para que todos los presos políticos queden en libertad, además de reclamar una transición democrática para que los venezolanos puedan decidir libremente sobre su futuro.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Josef Hinterseher, señaló que:

“La ley de amnistía sólo puede considerarse como un paso en la dirección correcta. Ahora tendrá que venir su implementación para que los presos políticos realmente queden en libertad” .

. “Creemos además que Venezuela necesita una transición democrática. Es importante que los venezolanos puedan decidir libremente sobre su futuro, lo que no ha ocurrido en el pasado”.

Hinterseher agregó que la liberación de algunos presos políticos en las últimas semanas es vista por Alemania y la Unión Europea como “una buena señal” en el contexto político venezolano.