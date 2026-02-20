Trump anuncia que impondrá un arancel global del 10% amparado en una nueva ley

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros antes de embarcar en el Marine One, en los jardines de la Casa Blanca, el 20 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que impondrá un arancel global del 10 %, luego de que el Tribunal Supremo anulara parcialmente los gravámenes que había establecido previamente. El mandatario adelantó que firmará la orden ejecutiva “dentro de tres días”, amparándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

“Firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 % en virtud de la Sección 122, además de los aranceles normales que ya se están cobrando. También estamos iniciando varias investigaciones en virtud de la Sección 301 y otras, para proteger a nuestro país de prácticas comerciales desleales”, declaró Trump ante la prensa.

La Ley de Comercio de 1974 otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de hasta un 15 % por un período máximo de 150 días, como medida de emergencia comercial.

Otras leyes invocadas

El mandatario aseguró que cuenta con “alternativas muy poderosas” para mantener su estrategia arancelaria y mencionó otras normativas que podría utilizar:

Ley de Expansión Comercial de 1962 , firmada por el presidente John F. Kennedy, que amplió la autoridad presidencial en materia de comercio exterior.

, firmada por el presidente John F. Kennedy, que amplió la autoridad presidencial en materia de comercio exterior. Ley Arancelaria Hawley-Smoot de 1930, conocida por elevar los aranceles a niveles históricamente altos para proteger la producción estadounidense.

Trump reconoció que el proceso podría volverse más complejo tras el fallo judicial. “Es un proceso un poco más largo. Intenté simplificar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo”, expresó visiblemente contrariado.

El fallo del Supremo

La decisión de la Corte Suprema establece que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, utilizada por Trump como base de su política comercial.

El alto tribunal consideró que los aranceles constituyen un impuesto, por lo que requieren la aprobación del Congreso.

No obstante, el presidente insistió en que la Corte “no anuló los aranceles, sino un uso particular de la IEEPA” y afirmó que continuará explorando otras vías legales para sostener su agenda económica.

“Tenemos muchas otras maneras”, concluyó.