Santo Domingo.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó este martes que se encuentra bajo tratamiento médico, el cual incluye 33 sesiones de radioterapia, como parte de su proceso de recuperación tras haber sido diagnosticado con cáncer de próstata.

Durante su intervención en el hemiciclo, Pacheco explicó que decidió hacer pública su situación de salud para aclarar los rumores y responder a las inquietudes surgidas a raíz de sus recientes ausencias en las sesiones legislativas.

“He tenido varias ausencias y, aunque nadie me lo ha requerido públicamente, escucho las preocupaciones de la gente. Por eso quiero hablar con transparencia. El año pasado fui diagnosticado con cáncer de próstata, que gracias a Dios fue completamente extirpado mediante una cirugía radical”, expresó el legislador.

También te puede interesar:

El dirigente político, miembro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), agradeció el apoyo y la comprensión de sus colegas y de la ciudadanía, al tiempo que reiteró su compromiso con las labores legislativas mientras continúa su tratamiento.