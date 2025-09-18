Santo Domingo.- El senador por Santiago Rodríguez y presidente del Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte, lanzó este jueves una enérgica advertencia al referirse a la corrupción y el manejo de los fondos públicos, afirmando que, de llegar a la Presidencia, enfrentará con firmeza esas prácticas.

“Que le pidan a Dios que yo no llegue a presidente en este país, porque lo limpio o me limpian”, expresó el legislador durante una entrevista en el programa Matinal. Antonio Marte pidió una investigación exhaustiva

Marte pidió una investigación exhaustiva sobre las supuestas irregularidades en SeNaSa, señalando que los informes datan de 2018 y que no se debe generalizar culpabilidades sin esclarecer los hechos. Afirmó que, aunque en ocasiones solicitó apoyo a su entonces director, Santiago Hazim, para pacientes de escasos recursos, condenó que la institución se haya convertido en “botín” mediante contratos con privados.

Quizas te interese leer: Aliados al Gobierno son dolor de cabeza

Asimismo, cuestionó el mecanismo de financiamiento de los partidos políticos, al considerar que fomenta el clientelismo y la falta de rendición de cuentas.

“El problema es que los partidos aquí somos los culpables de toda esta desgracia”, sostuvo.

El legislador también criticó los recientes operativos policiales en Santiago, que han sido cuestionados por uso excesivo de la fuerza, y responsabilizó a Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), de la crisis eléctrica actual, que atribuyó a “una cadena de mala gestión e inversiones inadecuadas”.

Puedes leer: Pide al pueblo frenar Gobierno en su escalada de préstamos

Desde su rol como presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, denunció permisos irregulares, impunidad y redes clientelares que protegen a depredadores ambientales, y advirtió que de ocupar el cargo de ministro de Medio Ambiente habría procesado a responsables.

Sobre las medidas recientes del INTRANT para agilizar el tránsito, como la prohibición de giros a la izquierda, Marte alertó que podrían agravar los congestionamientos sin una mejora previa del transporte público, proponiendo en cambio modernizar la flota vehicular y planificar licitaciones ordenadas.