SANTO DOMINGO. El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo jueves 9 de septiembre la audiencia de medida de coerción contra los once policías acusados de matar a cinco personas en La Barranquita, Santiago.

Aplazan audiencia

El tribunal tomó la decisión para que los abogados de los imputados pudieran estudiar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En el caso están acusados los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Víctimas identificadas

Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly/Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.

Según el expediente, los policías enfrentan cargos por asociación de malhechores y homicidio voluntario, debido a los hechos ocurridos la tarde del 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita.

El magistrado Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, afirmó que, de acuerdo con las investigaciones, se trató de una ejecución extrajudicial.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los once agentes policiales.