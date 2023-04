Atletas dominicanos ante Juegos de San Salvador

Sigo preocupado por la situación de los atletas dominicanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en San Salvador.

No acabo de entender a los dirigentes del Comité Ejecutivo del Olímpico Dominicano y la dirigencia de las federaciones que irán a los Juegos, pues al parecer no tienen como prioridad ese evento.

Tenemos una gran oportunidad de tener una buena actuación en los Centroamericanos de San Salvador, pero para eso hay que trabajar organizadamente y que los recursos de la preparación de los atletas, incluyendo los fogueos, estén a tiempo.

Gritos

Los directivos del COD gritaron más que un chivo en la última asamblea de federaciones al informar que ese organismo adeuda unos 32 millones de pesos.

La dirección olímpica tiene que acudir al empresariado y Gobierno para que puedan cumplir con los compromisos de las deudas acumuladas por la pasada gestión.

No se quiere hablar la verdad sobre las erogaciones para los Juegos, que deberán celebrarse en tres meses.

No sé cuál es el miedo que tiene Garibaldy Bautista, presidente del COD, para hablar claro y decir si todo marcha correctamente o si no están durmiendo bien, producto de que no hay un chele todavía para los Juegos de San Salvador.

José Miguel Robiou, jefes de misiones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023,

Los Juegos están al doblar de la esquina, para no decir otra cosa, pero solo algunas federaciones están laborando, aunque con grandes dificultades.

Ayuda

El ingeniero José Manuel Ramos, Luis Chanlatte y otros directivos del COD que en varias oportunidades han realizado pronunciamientos contundentes y con claridad, ahora están en silencio y eso es inexplicable.

¿Cuáles son las razones?

Todos sabemos, pero nadie se atreve a arriesgarse.

Unos dicen que es por amiguismo, otros por intereses y un sector minoritario, afirma que hay ejecutivos del Comité Olímpico Dominicano que se están lamentando ahora de haberse metido en ese lío de ser directivo del COD.

Lo cierto es que los atletas dominicanos merecen mejor suerte.

Cuando el pueblo proteste, si no tenemos una buena actuación en San Salvador, que no se culpe a nuestros muchachos, pues para regresar de San Salvador repletos de medallas, hay que trabajar sin descanso y con seriedad.

Tocaré puertas

Desde mañana iniciaré una jornada de tocar puertas para conversar con dirigentes de federaciones, atletas y directivos del COD para que aporten más datos, además de los que tengo en una gran maleta, repleta de papeles. Seguiré en el tema.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.