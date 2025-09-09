Auditoría polémica: acusaciones en torno a Punta Catalina

La auditoría de la Cámara de Cuentas que detectó alarmantes irregularidades en las plantas a carbón de Punta Catalina no ha tardado en convertirse en fuente de confrontación.

El exadministrador del complejo, Jaime Aristy Escuder, la ha calificado de deficiente e irresponsable, además de cargar contra las actuales autoridades “graves y costosos errores operativos” en las generadoras.

Según él, el más notorio de los errores fue permitir que se agotara el carbón mineral de la planta “lo que obligó a reducir la generación eléctrica y a comprar el combustible en forma directa a un precio promedio de 240 dólares por tonelada métrica, en lugar de los 67 (o menos) que habría costado mediante la licitación convocada en marzo de 2021, bajo la Ley 340-06”.

Puedes leer: Cámara de Cuentas da plazo para aclarar pagos irregulares en Punta Catalina

En cuanto al costo presupuestado de 1,945 millones de dólares para la construcción de las plantas y el terminado, ascendente a 3,276 millones, Aristy Escuder explicó que la diferencia se debe a que la Cámara de Cuentas incluyó como parte del activo los gastos operativos y los costos financieros.

Como ya hay una querella se espera que todas las incógnitas sobre las plantas se despejen en los tribunales.