Santo Domingo. — La Policía Nacional informó la captura de Henry Rafael Torres Rosario, de 26 años, acusado de haber asesinado a la adolescente Maite Evangelina Jerónimo de la Cruz, de 16, cuyo cuerpo fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca en el sector Mata de Palma, municipio de Guerra.

Policía Nacional captura al acusado

El arresto se produjo en el sector El Bonito de San Isidro, donde además se le ocupó el arma blanca presuntamente utilizada para cometer el crimen, según confirmaron las autoridades.

La relación entre víctima y victimario

De acuerdo con familiares, Maite Evangelina sostenía una relación sentimental con Torres Rosario desde que tenía 14 años, la cual habría estado marcada por celos, control y maltrato.

Su tía, Elmita de la Cruz, relató que la joven había decidido terminar la relación tras denunciar malos tratos, aunque ocasionalmente seguía viéndose con él en secreto.

“Ella me dijo que lo dejaría porque la maltrataba; le dije: ‘Déjalo, ¿vas a esperar que te mate?’”, expresó la pariente, visiblemente afectada.

Investigación en curso

El caso es investigado por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en conjunto con el Ministerio Público, que se encuentran reuniendo las pruebas necesarias para formalizar los cargos.

Se indicó que en las próximas horas se practicarán diligencias forenses, incluida la autopsia legal, con el fin de establecer de manera oficial la causa de la muerte.