Brandon Nimmo pasa a Texas en cambio por Semien

NUEVA YORK.– Brandon Nimmo, el jugador con más tiempo en los Mets y uno de los más populares en la historia reciente de la franquicia, se dirige a Texas en un intercambio espectacular que sacude el núcleo del equipo.

Los Mets están ultimando un acuerdo para enviar a Nimmo a los Rangers a cambio del segunda base Marcus Semien, según confirmaron varias fuentes el domingo por la noche. Ningún equipo ha confirmado el canje.

El acuerdo pone fin abruptamente a la permanencia de Nimmo tras 10 temporadas productivas en Queens, en medio de un contrato de ocho años y 162 millones de dólares que pretendía convertirlo en un jugador de los Mets de por vida.

En su lugar, se unirá a su compañero de equipo de toda la vida, Jacob deGrom, en Texas, mientras que los Mets aumentan su defensa y la flexibilidad de su plantilla con la adquisición de Semien.

Semien, uno de los mejores segunda base defensivos del béisbol, también fue uno de los infielders ofensivos más prolíficos del béisbol en 2023.

Por: Anthony DiComo

MLB.com