Bustamante: Talento y brillo musical

Santo Domingo.- El artista comunica y transmite lo que lleva en el alma y obra como valor estético y funcional. Se suele hacer una distinción entre autor y artista, uno tiene la idea y el otro la hace realidad. Muchos de esos roles se encuentran unidos en esta misma persona.

Bienvenido Bustamante López nació en San Pedro de Macorís, notable compositor, orquestador, director de orquesta y clarinetista (1923-2001). Admiré y admiro su virtuosismo y cultura musical. Recuerdo verlo tocar un piano de cola en el Maniquí Restaurant & Lounge, de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y Díez.

Su padre, José María Bustamante, lo indujo a la música a los siete años, cuando le enseñó sus primeros conocimientos. Con él aprendió las técnicas del clarinete y las primeras nociones de solfeo.

Fue contratado por La Voz del Yuma para integrar el equipo de orquestadores y arreglistas de la emisora. Los maestros Enrique Casal Chapí y Avelino Muñoz, fueron sus profesores de orquestación y composición.

Su labor artística ha sido reiteradamente elegida y ya en 1965, con orquestaciones de su talento y lucidez, dirigió la orquesta del Metropolitan Opera House, en el Lewisohn Stadium de New York, para acompañar a la cantante portorriqueña Ruth Fernández.

De 1969 a 1971 orquestó canciones en los festivales que realizó Amucaba, Asociación de Músicos, Cantantes, Bailarines, Locutores, Actores y Afines Sindicalizadas de la República Dominicana. En 1979 obtuvo el premio El Dorado otorgado al mejor arreglista del año.

Bustamante López adquirió una alta calificación musical en la Orquesta Sinfónica Nacional, por sus creaciones sinfónicas. Con su obra Fantasía Criolla, obtuvo el primer premio de composición, en 1980, en el Concurso para Compositores de República Dominicana, auspiciado por la Secretaría de Estado de Bellas Artes y Cultos, hoy Ministerio de Educación, y la Secretaría de Estado de Agricultura (Ministerio de Agricultura).

En 1988 ganó el Premio Nacional de Música José Reyes con su obra Poema sinfónico No. 1, y en 1990, Suite Macorix, lo que le hizo merecedor del mismo galardón.

Fue clarinetista de la Banda Municipal de San Pedro de Macorís, luego ingresó a la Banda de Música del Ejército Nacional y posteriormente a la Banda de la Marina de Guerra (Armada de República Dominicana), componiendo el himno de la institución castrense.

Bustamante: Talento y brillo musical

Recibió de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña el título de profesor honorífico, por la Facultad de Arquitectura y Artes, en 1983. La Jefatura de la Policía Nacional le entregó un pergamino de reconocimiento como artista destacado.

El gobierno dominicano lo reconoció con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella. Fuera de su patria, su excelsa vinculación con la música ha tenido un público selecto. Como orquestador fue premiado en Venezuela, Colombia, España y Puerto Rico; musicalizó la película Romance en Puerto Rico.

Fue exitoso como compositor de marchas, criollas, merengues y obras para orquesta: Fantasía Criolla, Suite Macorix, Concierto en do menor para saxofón y orquesta. Bustamante López fue por 30 años el primer clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Mi diáfana admiración y respeto por el maestro Bienvenido Bustamante López emerge de mi padre Guarionex Moquete Díaz, igualmente, de San Pedro de Macorís. Papá, paz noble padre (odfelo) y con el Dispensacionalismo (método teológico cristiano evangélico, que afirma que Dios ha manifestado diferentes medios la administración de sus planes en períodos de la historia humana donde ha demostrado su gracia).

De su respetable Logia Industria 3551, fundada en 1892; cuando la hermandad del odfelismo, cuyo inicio se fundamenta en Inglaterra, y se expande a la República Dominicana.

Ambos, Guarionex Moquete Díaz y Bienvenido Bustamante López, sociabilizaban de diferentes temas culturales, arte y de eventos nacionales e internacionales.

El artista del clarinete fue director de la orquesta Los Caballeros Montecarlo y director invitado de la orquesta del The Metropolitan Opera House of New York.

Orquestador de baladas epocales y clásicas, compuso temas para cuartetos, minuetos o minués, y criollas. Recibió lauros de los premios Casandra y del programa de televisión El Gordo de la Semana (El Gordo del Año), del productor y animador Freddy Rinaldo Antonio Beras Goico (Freddy Beras Goico).

Estudió música con profesores italianos residenciados en el país. Destaco las orquestaciones para conciertos de saxofón que le realizó al virtuosismo de ese instrumentista Cleto Octavio Vásquez (Tavito Vásquez).

“Pónmele un poquito de sazoncito criollo”, una expresión jocosa, si se interpretaba un pasaje musical que no era su agrado. Llegando a especificar qué tipo de sazón en especial quería. Todos los músicos reían, y se tomaba en valor la corrección de inmediato.

Bustamante López era un director innato. Sus arreglos de merengues eran obras magistrales e instrumentales, con fusiones clásicas, populares, criollas, realizaban una tríada de elegancia señorial y sonora, como una amalgama de preciosos colores rítmicos.

Su talento, también lo puso en orquestaciones para instrumentos de cuerdas.

Gloria inmarcesible de muestra música autóctona, baladista en el universo de dominar el jazzismo y otros géneros internacionales.

Un ser humano que escribió pentagramas de colores musicales para la posteridad.

Por: Maguá Moquete Paredes