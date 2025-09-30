Santo Domingo, RD – El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana aprobó, en su decimoséptima sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre, cuatro nuevos informes de auditoría correspondientes al Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), el Acuario Nacional, el Ayuntamiento Municipal de Santiago y la Policía Nacional.

Estos informes se elaboraron en el marco de las atribuciones que otorgan la Constitución y la Ley núm. 18-24, sobre fiscalización de la inversión y el gasto público, y cada uno incluye su respectivo informe legal.

El primer informe corresponde al PNVC, investigado por el período comprendido entre el 1.º de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2017. El segundo detalla la auditoría a los estados financieros del Acuario Nacional, entre 2012 y 2015. Por su parte, el tercer informe se centra en la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de Santiago durante 2013-2015, mientras que el cuarto se refiere a la auditoría de la Policía Nacional, correspondiente al período 2010-2015.

Con estas nuevas aprobaciones, la Cámara de Cuentas alcanza un total de 36 informes de auditoría desde el inicio de su gestión, evidenciando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión responsable de los fondos públicos.

Los informes completos pueden consultarse en el portal institucional de la Cámara de Cuentas (www.camaradecuentas.gob.do) y en los siguientes enlaces: