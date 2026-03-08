Junior Caminero continúa construyendo una historia para el recuerdo de su carrera como pelotero con su actuación en el presente Clásico Mundial de Béisbol.

El joven de 22 años se ha convertido hasta el momento en uno de los caballos de una alineación dominicana cargada de superestrellas de Grandes Ligas. El domingo no fue la excepción al conectar un cuadrangular de tres vueltas en el apabullante triunfo de los quisqueyanos 12-1 sobre Países Bajos.

Su estacazo de 424 pies de distancia, que abrió el marcador a favor de los dirigidos por Albert Pujols, fue su segundo de la justa y además ya suma cinco vueltas producidas en dos encuentros.

“Gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Gracias a la directiva, a Pujols, a Nelson Cruz por confiar en mí. Estar en ese lineup es algo muy especial para mí”, manifestó Caminero, quien señala que solo está aportando su granito de arena al conjunto dominicano. Puedes leer: Junior Caminero con noche de emociones

Lo que está realizando Caminero en este escenario ha hecho que el exjugador Carlos Baerga recuerde a David Ortiz y Manny Ramírez por los buenos bateadores que fueron en los momentos apremiantes.

“Compararme con esas dos personas es algo muy increíble para mí, porque yo solo trato de aportar lo que me toca desde el home plate y están saliendo los resultados, no solo los míos sino los de todo el equipo”, expresó el apodado La Máxima.

Una de las mejores experiencias que está viviendo Caminero es ser compañero de su jugador favorito Manny Machado, quien se ha convertido en una especie de mentor para este novel jugador, el cual en la campaña pasada de Grandes Ligas despachó 45 cuadrangulares.

“Es muy bonito estar con Machado al lado mío, es un sueño cumplido y hecho realidad. Estoy soñando despierto y lo estoy aprovechando en este Clásico. Estoy tratando de sacarle la mayor cantidad de información durante estas dos semanas”, detalló el antesalista de los Rays de Tampa Bay.

Caminero resaltó cómo la buena comunicación entre los jugadores ha jugado un rol de importancia, sobre todo en los bateadores cuando no se tiene mucha información de los lanzadores al enfrentarlos.