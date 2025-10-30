El reality show del comunicador Luinny Corporán, “La mansión de Luinny”, cuyo lanzamiento estaba pautado para este jueves, adelantó su estreno la noche del miércoles logrando más de 700 mil visualizaciones en su transmisión en vivo por YouTube.

Luinny Corporán y la presentadora Caroline Aquino dieron la bienvenida a los 19 habitantes que convivirán y competirán por el gran premio de US$100,000 dólares, equivalentes a más de RD$6 millones de pesos.

Con este proyecto, Luinny busca «romper fronteras» y ofrecer más que un reality show, «un espectáculo latinoamericano de alto nivel que conecte con emociones, talento y entretenimiento”.

¿Quiénes son los participantes?

Karina García

Es una modelo e influencer colombiana, reconocida por su participación en el reality show La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Yina Calderón

Es una influencer y empresaria colombiana caracterizada por ser una de las figuras más controversiales y mediáticas en el entretenimiento por su estilo de “villana”. Se hizo más conocida tras su participación en el reality show Protagonistas de Nuestra Tele y La Casa de los Famosos Colombia 2.

Brenda Zambrano

Es una modelo, influencer y personalidad de la televisión mexicana. Ganó visibilidad tras su integración en Acapulco Shore. Además estuvo en otros programas como “Guerreros 2020”, “Resistiré”, “La Venganza de los Ex” y “La Isla: Desafío en Turquía”.

Asaf Torres

Es un cantante y compositor puertorriqueño con destacada presencia en reality shows como “Guerreros PR” donde se dio a conocer como “El Fénix”, “Por Amor o Por Dinero”, “El Poder del Amor” “Los 50” y “La Venganza de los Ex”.

Andreína Bravo

Es una modelo, cantante y emprendedora ecuatoriana. Ha participado en varios reality shows de competencia y convivencia tales como: “Combate Ecuador” “En Contacto” y “El Poder del Amor».

Yurgenis Aular

Es una modelo, bailarina e influencer venezolana radicada en México. En los últimos años ha incursionado en la música urbana y formó parte de la temporada 2 de “La Venganza de los Ex VIP”.

Axel Buenísimo

Kelvin Tavares, mejor conocido como “Axel Buenísimo” es un youtuber dominicano de comedia, bromas y entrevistas. También trabajó como panelista en el programa radial “El Show de Luinny”.

Gailen La Moyeta

Gahilen Cristina Cordero Beriguete, conocida como “Gailen La Moyeta” es una exponente urbana dominicana. Se dio a conocer tras su participación en el concurso del remix de la canción «De Naranja» del cantante urbano Musicólogo The Libro.

Yerinson Aybar “Mampula”

Yerinson Jesús Aybar, mejor conocido como “Mampula”, es un creador de contenido y comediante dominicano caracterizado por su humor y carisma en redes sociales.

Cristian Casablanca

Es un numerologo dominicano conocido por sus predicciones de los números de la lotería y consejos de superación. También es uno de los panelistas del programa radial “Fogaraté” de Luinny Corporán.

Jessica Stonem

Es una influencer, modelo y conductora de televisión mexicana. La apodada “La Diabla” formó parte del reality “Los 50”, “El Poder del Amor Latinoamérica” y “Jugando con Fuego Latino”.

La Bella Chanel

Chanel Raphael, apodada “La Bella Chanel” es una influencer dominicana conocida por su estilo “sin filtros” al hablar sobre relaciones de pareja, empoderamiento femenino y temas de vida cotidiana.

Cristal Pérez

Es una influencer y empresaria dominicana radicada en Estados Unidos. Su contenido se enfoca en estilo de vida, viajes, moda y belleza. Es propietaria de una tienda de extensiones de cabello.

Abraham García Arévalo

Es un DJ e influencer español. Fue uno de los integrantes del docu-reality «Gandía Shore» y resultó ganador del reality show «Supervivientes».

Uriel Romero “El Avatal”

Uriel José Romero Rojas, mejor conocido como “El Avatal” o “El futuro fuera de órbita” es un exponente urbano dominicano, uno de los cantantes más destacados de Dembow en Chile.

Leandro Joel Sosa “Rubirosa”

Es un tiktoker dominicano radicado en Estados Unidos destacado por su carisma y habilidad para enamorar a las mujeres en transmisiones en vivo.

Chelsy Bautista

Es una artista y actriz dominicana, hija de la comediante y actriz Cheddy García. Apodada artísticamente como “La del Afro” presentó su primer álbum musical Afrodita con géneros como reguetón, trap, Dembow, R&B y rap.

Orlando “El Moreno Feo”

Es un artista urbano dominicano. Inició como bailarín callejero y animador. En tarima combina el Dembow, la animación y bailes. Una de sus colaboraciones más visibles fue con Musicólogo The Libro en el remix “Con La Plama”.

Ana Carolina

Es una modelo, animadora, influencer y empresaria dominicana. Participó como panelista en el programa radial “Fogaraté” e incursionó en la música urbana con temas como “Los Euros, Los Verdes y Los Pesos” y “Booty de Veneno”. Mantuvo una relación sentimental con el exponente urbano Musicólogo The Libro.