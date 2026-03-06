Escena del desarrollo del caso Coral-Coral 5G en el Primer Tribunal Colegiado del DN.

SANTO DOMINGO.- El caso Coral-Coral 5G avanza en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ante la disyuntiva de si se acoge el pedido del Ministerio Público de imposición de penas de cinco a 20 años de cárcel o se decreta la absolución de los imputados.

El órgano acusador mantiene su posición de que se impongan las citadas penas, mientras que estos, a su vez, exigen al tribunal la emisión de una sentencia absolutoria por falta de pruebas.

El proceso se encuentra en su fase final con las conclusiones de los abogados de los procesados. Una vez termine esa fase, corresponderá al Ministerio Público hacer uso del derecho a contrarréplica para dar por concluido el juicio.

Ayer, los abogados de cuatro de los implicados solicitaron a las juezas emitir una sentencia absolutoria, alegando que el Ministerio Público no logró demostrar los hechos de los que se les acusa.

Entre los imputados que solicitan la absolución se encuentran el general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola y Raymel Pastor del Rosario Viola, quien es representado por su abogada Wendy Lora.

También forman parte de esta solicitud los acusados Lucía de los Santos Viola y Oneris Beatriz de los Santos, quienes figuran en el expediente por su presunta participación en los delitos señalados por el Ministerio Público.

Los representantes legales de los imputados también pidieron al tribunal ordenar el levantamiento de cualquier medida de coerción impuesta contra los acusados, en caso de que exista alguna vigente.

Asimismo, solicitaron la devolución de los bienes incautados durante los allanamientos realizados por el Ministerio Público, así como el levantamiento de la oposición colocada a las cuentas financieras de los procesados.

La defensa también solicitó a las juezas rechazar la querella en actor civil presentada por los abogados del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, quienes reclaman una indemnización de RD$21,000 millones.

Según los abogados de los imputados, dicha solicitud resulta improcedente y carente de base legal.

Con este pedido, se suman a otros representantes legales que durante el juicio también han solicitado la absolución para sus defendidos.