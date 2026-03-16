Caso del empresario español Antonio Jiménez López

El caso del empresario español encontrado muerto dentro de su vehículo en la carretera La Trujillista, en Damajagua, con un tiro en la cabeza, constituye otra comprometedora lección para el Ministerio Público en materia de opiniones a priori.

A una semana del suceso, ocurrido el 20 de septiembre de 2025, el fiscal titular de Valverde, Víctor Manuel Mejía, informó que las investigaciones iniciales apuntaban a que la muerte de Antonio Jiménez López pudo tratarse de un suicidio.

Se dijo incluso que Jiménez López tenía 78 años de edad y no los 59 que verificaron medios españoles.

Gracias en gran medida a la intervención de las autoridades españolas, como ha reseñado Diario Libre, se ha sabido que el empresario temía por su vida.

Antes que un suicidio, la muerte se investiga como un homicidio que involucraría a su viuda Patria Eridania Gómez Jiménez como sospechosa de ser la autora intelectual, así como a Leonardo Cruz, Ángel Simeón Ramírez, Lorenzo Osoria López, Julio César López y Jesús Ramiro Fernández.

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Al no ser el primer desliz, los representantes del Ministerio Público tendrán que aprender a dar información sin opinar antes de investigar bien los acontecimientos.

De esas opiniones apresuradas que no se corresponden con la verdad puede pensarse cualquier cosa.