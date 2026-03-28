Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Alcaldía del Distrito Nacional informaron este sábado el cierre temporal de un tramo de la avenida Independencia con motivo de las actividades conmemorativas por el primer aniversario de la tragedia de Jet Set.

De acuerdo con el aviso oficial, la medida se aplicará desde el lunes 6 de abril a partir de las 9:00 de la noche hasta el jueves 9 de abril a las 12:00 del mediodía, en el tramo comprendido entre la calle San Juan Bautista y la avenida Núñez de Cáceres.

Las autoridades explicaron que durante ese período se desarrollarán actos de recordación por la tragedia del Jet Set, por lo que se hace necesario restringir el tránsito en esa importante vía del Distrito Nacional.

Como parte del plan de movilidad, se informó que la avenida de la Salud será habilitada de forma excepcional para la circulación vehicular, con el objetivo de garantizar la fluidez del tránsito ante el cierre en la Independencia.

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No obstante, la Alcaldía precisó que dicha vía permanecerá cerrada al tránsito peatonal durante esos días, en horario continuo, especialmente para los usuarios del Parque Mirador Sur.

Ambas instituciones exhortaron a la ciudadanía a tomar rutas alternas, planificar sus desplazamientos con antelación y colaborar con las disposiciones establecidas.

Asimismo, agradecieron la comprensión de la población ante estas medidas, adoptadas para facilitar el desarrollo ordenado de las actividades conmemorativas.