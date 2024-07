Chiky Bombom sufre accidente de tránsito: “Viva de casualidad”

Santo Domingo.- La presentadora e influencer Chiky Bombom sufrió un accidente de tránsito la noche del sábado del que aseguró haber quedado “viva de casualidad” y que la hizo parar en el hospital.

Este ocurrió en Miami cuando la dominicana regresaba de la playa junto a su hijo Cartier, luego de haber tenido un día perfecto de sol, arena y mar. La información fue dada a conocer por ella misma a través de sus historias de Instagram en donde mostró el vehículo y dio detalles sobre lo ocurrido.

Chiky Bombom y su hijo Cartier

La jeepeta color blanco quedó visiblemente destruida luego de que, según explicó, seis individuos los impactaran por detrás, lo que provocó que el vehículo se volcara, diera vueltas y terminara estrellado contra una pared.

También te podría interesar: Chiky Bombom pide disculpas a sus seguidores

“Todas las gomas explotaron, los aros se salieron y las bolsas de aire también explotaron. Gracias a Dios pudimos salir ilesos. Yo traté de mantener el control porque andaba con mi hijo pero el accidente fue horrible. Nos duele la vida”, describió Chiky Bombom, al tiempo en que dijo faltarle el aire, tener dolor de espalda y de pecho.

Agradeció a todo el que se preocupó y los mantuvo en sus oraciones. “No sé qué voy a hacer. Es la primera vez que paso por algo así y me siento perdida, todavía no me ha caído el veinte. El carro fue pérdida total pero nosotros estamos vivos que es lo importante”, informó.