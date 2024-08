El 24 de julio fue un día muy especial para Ángela Aguilar y Christian Nodal, a solo dos meses de haber anunciado su noviazgo, la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en una romántica ceremonia que tuvo lugar en la lujosa Hacienda San Gabriel de Las Palmas, ubicada en Morelos, México.

Puedes leer: Marc Anthony y Jomari Goyso fueron testigos en la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ahora, la hija de Pepe Aguilar y el intérprete de éxitos como ‘De los besos que te di’ y ‘Ya no somos ni seremos’ se encuentran disfrutando de su luna de miel en Los Cabos, México.

Los artistas fueron captados recientemente por un fotógrafo en un momento de relajación a bordo de un yate, donde disfrutan de sus primeros días como marido y mujer.

En esta ocasión ha sido el propio Nodal el que ha compartido a través de las redes sociales imágenes que ilustran lo especiales e inolvidables que están siendo estos días para ellos.

Alejados por completo de la tempestad mediática que ha desatado en tierra su ‘sorpresiva boda’, Nodal y Ángela disfrutan en medio del mar del inicio de su nueva vida como casados.

Diversión, complicidad y sobre todo mucho amor se respira en cada una de las instantáneas que publicó el cantante mexicano y que han hecho las delicias de los fans de la pareja.

«Disfruten. Los quiero», no tardó en comentar en su publicación el conductor de Univision Jomari Goyso, quien estuvo presente en su boda.

El también experto en moda y belleza ha sido desde el inicio un fiel defensor de la pareja.

«Creo que hay muchas cosas que son una mentira y las redes sociales y los medios la siguen contando porque les genera clic y les genera engagement, y es la cosa más absurda del mundo. No fue una boda repentina, dejen de decir que es una boda repentina. La gente no lo sabía, eso no quiere decir que fuera repentina. Fue una boda planeada y mucha gente lo sabíamos, lo que pasa es que se mantuvo en secreto porque fue en familia. No fue una boda repentina. Nadie tenía prisa», dejaba claro esta semana Goyso en su programa Despierta América (Univision).