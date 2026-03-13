El cinismo de Vladimir Putin con su propuesta de paz

Vladimir Putin
Presidente de Rusia
El cinismo no ha faltado alrededor de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Su mediación a favor de una rápida desescalada y la solución del conflicto por vía pacífica remite a la agresión de Rusia a Ucrania para instalar un gobierno títere. Si las tropas rusas se retiran de Ucrania para buscar una salida negociada su mediación tendría más crédito.
Roberto Santana
Director de Prisiones
El caso del recluso del penal de La Victoria sindicado por la Policía como estratega del asalto a una joyería en Cristo Rey constituye un desafío para su gestión. Además de esclarecer la verdad sobre la acusación a Juan Alexander Gálvez Marte (Alex Bronx) tendrá que efectuar una exhaustiva inspección en el problemático recinto carcelario.
Alfredo Bryce Echenique
Escritor peruano
Su muerte a los 87 años de edad priva a las letras hispánicas de un destacado exponente. Para Perú y América Latina su deceso representa una sensible pérdida. Entre sus obras más aclamadas, que hoy constituyen su gran legado, figuran “Un mundo para Julius” con la que ganó el Premio Nacional de Literatura en su país.