Claude Joseph recula, dice veto RD es arbitrario

Contrario a ayer el ex primer ministro de Haití Claude Joseph “reculó” hoy en su posición respecto a la prohibición de su entrada al país, al calificar de arbitraria y escandalosa la decisión del presidente Luis Abinader sobre el particular.

Al responder al veto impuesto, Joseph dijo el jueves que más que una sanción era un “honor” y que seguiría su lucha en contra del antihaitianismo que supuestamente existe en el país, sin embargo este viernes su posición es distinta.

La oficina del exfuncionario haitiano hizo un comunicado, publicado por Joseph en las redes sociales, donde lanza críticas contra las autoridades dominicanas por la acción que le prohíbe la entrada al territorio nacional, al igual que a otros haitianos.

“La oficina del ex primer ministro Claude Joseph se entera con asombro de la escandalosa decisión del presidente Luis Abinader, negar arbitrariamente la entrada a la República Dominicana del doctor Claude Joseph, ex jefe de gobierno y ex ministro de relaciones exteriores”, señala el documento.

El texto de la oficina de Joseph dice que desaprueba la decisión de las autoridades dominicanas, por ser una acción que entiende está alimentada para tratar de afectar al político haitiano.

La lucha de Joseph

“No una sanción, pero la prueba que refuerza al excanciller en su lucha histórica por el respeto a la soberanía de Haití y la dignidad humana de los compatriotas haitianos en la República Dominicana”, expresa el texto.

“Es también el signo que indica fehacientemente que esta pelea desestabiliza al presidente Luis Abinader en su testamento manifiesto para hacer de la República de Haití el patio trasero de su país”, insiste.

La mesa, como se define dicha oficina, consideró el veto al excanciller haitiano como un intento malicioso por parte supuestamente de Abinader para atentar contra el honor de Joseph y para intimidarlo en su lucha a favor del respeto a la soberanía de Haití y a la dignidad de sus compatriotas haitianos que viven en República Dominicana.

Concluye el documento donde la mesa reafirma el compromiso del excanciller a favor de la construcción de un Haití a la escala de su historia y reitera también su compromiso con la preservación de las relaciones de amistad, respeto y cooperación entre Haití y República Dominicana.

Sanción de RD a Joseph

El jefe de Estado dominicano, en carta enviada a la Dirección General de Migración, veta la entrada al territorio del ex primer ministro y de otras 12 personas, estas últimas vinculadas a las peligrosas bandas criminales que operan en esa media isla.

Joseph, que aspira a la presidencia de Haití, de manera sistemática, es crítico del proceso de deportación de indocumentados que realiza el país.

Además de Joseph, está prohibida la entrada para Jimmy Cherizier, alias Barbecue, uno de los principales líderes de bandas criminales; Innocent Vitel’Homme, conocido como Vitelom – Gang Vitelom (Torcelle); Destina Renel alias Ti Lapli – Gang Grand Ravine; Wilson Joseph conocido como Lanmo San Jou, de la banda 400 Mawozo.

Además de Claudy Celestin conocido como Chen Mechan- Gang Chen Mechan (Carrefour-Tabarre); Alexandre Ezechiel , alias Ze – Baz Pilat; Kempes Sanon Baz BelAir; Chery Christ-Roi, conocido como Chris-La; Félix Monel alias Mikano – Baz Waff Jeremie; Jean Pierre Gabriel alias Ti Gabriel – Gpèp; Alexis Serge Renel conocido como Ti Junior y Orlichen Emile alias Pe Lebren- Baz Delmas.

Alegatos

En sus alegatos para aplicar la sanción, Luis Abinader, señala que la Constitución y la Ley 285-04 de Migración le permiten impedir el ingreso al territorio nacional de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales o que constituyan algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional.