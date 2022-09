Ex ministro de Haití dice es un “honor” le prohíban entrada a RD

Santo Domingo.- El exministro de Haití, Claude Joseph, respondió la mañana de este jueves al presidente Luis Abinader, a través de su cuenta de Twitter donde dijo que tiene la entrada prohibida a República Dominica porque “defiende su país”.

“Tengo prohibido entrar a República Dominicana porque defiendo a Haití y a los haitianos, porque combato el antihaitismo primario contra mis compatriotas y porque me opongo al proyecto de los líderes dominicanos de hacer ‘Haití es el basurero’”.

“Presidente @luisabinader me prohibió la entrada a la República Dominicana. Me cataloga como el enemigo número 1 de los racistas dominicanos. No es una sanción. Es un honor. Lo recibí a nombre del padre Desalin, Tousen y Kristóf. Seguiremos luchando por construir el país en el ámbito de su historia.”

Estas declaraciones surgen luego de que el presidente Luis Abinader, ordenó prohibir la entrada al país del ex primer ministro Interino de Haití.

Comunicado

En la comunicación 22018 que fue dirigida al director general de Migración, Venancio Alcántara Valdez, se sustenta además de los poderes que le confiere la Constitución, en la aplicación del artículo 15 de la Ley 285-04, de Migración y su reglamento de aplicación, que permiten impedir el ingreso al territorio nacional de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales o que, a juicio de las autoridades competentes, constituyan algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional y los intereses de la República y ante requerimiento de los organismos de defensa y seguridad correspondientes.

“Yo, Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, en virtud de las atribuciones que me confiere el literal b, numeral 1, del artículo 128 de la Constitución de la República dicto la siguiente instrucción”, dice el mandatario cuando solicita impedir el ingreso al territorio nacional de Claude Joseph, Jimmy Cherizier alias Barbecue; Innocent Vitel’Homme, conocido como Vitelom – Gang Vitelom (Torcelle); Destina Renel alias Ti Lapli – Gang Grand Ravine; Wilson Joseph conocido como Lanmo San Jou, de la banda 400 Mawozo.

Además de Claudy Celestin conocido como Chen Mechan- Gang Chen Mechan (Carrefour-Tabarre); Alexandre Ezechiel , alias Ze – Baz Pilat; Kempes Sanon Baz BelAir; Chery Christ-Roi, conocido como Chris-La; Félix Monel alias Mikano – Baz Waff Jeremie; Jean Pierre Gabriel alias Ti Gabriel – Gpèp; Alexis Serge Renel conocido como Ti Junior y Orlichen Emile alias Pe Lebren- Baz Delmas.

Por: Sudelka García y Karina Pinales