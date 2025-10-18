Club Bameso campeón Copa Amistad Domínico-China

Zhou Yugi, encargada de Negocios de la Embajada China, entrega la Copa al dirigente del club Bameso, Carlos Germán. Sentados a la la izquierda, Dariel Lara, Byran Montilla, Jair Corcino, Víctor Sepúveda, Franklin Cuello, Gabriel Santana. De pie, José Domínguez, Carlos Flete, Leo Corporán y José Augusto Castro. Detrás, Luis Antonio Mateo, Ángel Reyes, Eddy González, Said Cruz de Jesús y Enmanuel de los Santos y los niños Osiris Reyes y Vitael Suárez.

El club Bameso se proclamó campeón de la Copa Amistad-Dominicano China de balonceto al vencer al club Pueblo Nuevo 76 puntos por 69 en el polideportivo del club Mauricio Báez.

El partido se definió en los minutos finales con una fuerte defensa que utilizó el club Bameso del Distrito Nacional sobre los muchachos del club Pueblo Nuevo, ubicado en la Provincia de Santo Domingo Este.

Los bamesianos pudieron reaccionar cuando estaban debajo por 5 puntos y con tiros de tres y excelentes penetraciones tomaron el control del choque en el que asistieron miles de fanáticos en el polideportivo de los mauricianos en Villa Juana.

El partido se efectuó sin inconvenientes y los simpatizantes de ambas escuadras observaron una buena disciplina.

El jovencito Diego Tatis fue determinante para que el club Bameso lograra el título de la Copa China.

Encestó 25 puntos y capturó 5 rebotes.

Tatis fue escoltado por Enmanuel Santos, quien también realizó un tremendo juego. Concluyó con 18 puntos, 8 rebotes y 4 bloqueos, mientras que Gabriel Santana, 18 tantos, 5 rebotes y 4 asistencias.

Por Pueblo Nuevo sobresalieron, Jostin Brea, 27 puntos, 11 rebotes; Josua Abreu, 20 y 5 encestes de tres.

Participantes

Participaron en la Copa Amistad-Dominico China de basket los clubes, Maranatha, Rafael Barias, San Lázaro, Pioneros, Rosa Duarte, Rottwailer, Nueva Generación, Reales del Caliche, La 40, Sembrando Futuro.

Igualmente, Pueblo Nuevo, Nuevo Horizonte, Renacer, Simón Bolivar, Los Prados, Bameso, Iván Guzmán Klang, Honduras del Oeste, Los Frailes, San Carlos y Mauricio Báez.

Delegación china

La comitiva de la Embajada de China fue encabezada por la encargada de Negocios, Zhou Yuqi, además Du Yu, Wang Jiuhong, Zou Luyi, Yao Qinyum, Shou Boyu y Geng Wuyang.

