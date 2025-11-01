Pronóstico de lluvias y alertas: ¿Cuáles provincias estarán afectadas este sábado?

Hoy en las primeras horas de la mañana ocurrirán chubascos en Samaná y María Trinidad Sánchez, pero en la tarde aumentará la nubosidad con aguaceros moderados y tormentas eléctricas en Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal, Duarte, el norte de Azua, el sur de Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Monte Cristi e Independencia comunicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Mientras en Santo Domingo el cielo estará medio nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y algunas ráfagas de vientos.

En la noche las condiciones de lluvias seguirán activas por la incidencia de una vaguada y una onda tropical, comunicó Meteorología.

Alertas

Ante las lluvias anunciadas el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja la provincia de San José de Ocoa; en amarilla están Monte Plata y Peravia.

En verde siguen 20 provincias ante posibles inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas y posibles deslizamientos de tierra entre ellas Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Barahona, Duarte, Monseñor Nouel, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia, comunicó el COE en el boletín de ayer.

Oleaje y ciclones

En el pronóstico marino de Meteorología se informó que el oleaje está bueno de 3 a 4 pies condiciones favorables para que puedan navegar todas las embarcaciones en las costas de océano Atlántico y el mar Caribe, según el pronóstico de Indomet.

Según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos comunicó que por el momento no hay amenazas de ciclones tropicales en el país.

Domingo

Mañana la incidencia de una onda tropical producirá aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Barahona, Pedernales, Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.

En la tarde, estas precipitaciones se extenderán hacia La Vega, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Elías Piña y San Juan, disminuyendo durante las primeras horas nocturnas.